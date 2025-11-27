Suscribete a
ABC Premium

El informe de Cerdán contra los audios de Koldo no lo han hecho peritos informáticos habilitados

El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática, a ABC: «Es un caso muy grave de intrusismo»

Fuentes próximas a los autores del informe aseguran que alguien hizo un «corta y pega» con las grabaciones

El padrino de Sánchez en Andalucía, en el punto de mira de la UCO

Santos Cerdán, junto a su abogado a su salida de prisión
Santos Cerdán, junto a su abogado a su salida de prisión belén díaz
Javier Chicote

Javier Chicote

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La defensa de Santos Cerdán presentó el martes un informe pericial al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que sostiene que las grabaciones intervenidas a Koldo García en su domicilio, sobre las que pivota buena parte de la causa de las mordidas en ... contratos de obra pública, fueron «procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app