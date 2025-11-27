El informe de Cerdán contra los audios de Koldo no lo han hecho peritos informáticos habilitados

La defensa de Santos Cerdán presentó el martes un informe pericial al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que sostiene que las grabaciones intervenidas a Koldo García en su domicilio, sobre las que pivota buena parte de la causa de las mordidas en ... contratos de obra pública, fueron «procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados».

Lo firman dos profesionales pero ninguno de ellos es informático, lo que sería preceptivo para dar un diagnóstico sobre los archivos en cuestión. Tampoco están, por lo tanto, colegiados. Este hecho, según fuentes profesionales consultadas, hace que el dictamen carezca de valor, sobre todo para sostener conclusiones tan demoledoras como ésta: «En primer lugar, se constata que los audios presentan anomalías objetivas e incompatibles con un ciclo de vida digital nativo».

Los autores de la pericial, de 57 páginas, son dos: Javier Martín Porras y Hernán López Mayorales, abogado y detective, respectivamente. El primero de ellos es un penalista en ejercicio y en su currículum no figura título oficial alguno relacionado con la ingeniería informática. Por su parte, Hernán López es el gerente de una agencia de detectives en Murcia.

Javier Rubio, ingeniero informático y decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid, es contundente en conversación con ABC: «Es muy grave, pues podemos estar ante un caso de intrusismo. Un abogado y un detective sin titulación oficial en Informática o, al menos, Telecomunicaciones, no pueden sostener esas conclusiones». Rubio añade que «tienen muchos másteres y cursillos, pero nada de ingeniería Informática». Pone ejemplos: «Esto es como si una pericial médica te la hace un socorrista que tiene un curso de primeros auxilios». Además, «la ley es clara», añade. El artículo 471 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que el querellante y el procesado tendrán «derecho a nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial» y que «estos peritos deberán ser titulares, a no ser que no los hubiere de esta clase en el partido o demarcación, en cuyo caso podrán ser nombrados sin título». El decano del Colegio de Madrid explica que «titulares significa estar en posesión de un título oficial al respecto, y que en el partido judicial de Madrid hay multitud».

El director del despacho y primer autor del informe, Francisco Javier Martín, es graduado en Derecho y Máster Oficial de la Abogacía por la Universidad Internacional de la Rioja. Cuenta, según el currículum oficial, con varios másteres en Cibercriminalidad, Ciberseguridad por la UNIR y Derecho. El único que se aproxima a la materia es un máster Universitario en Informática Forense por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que no es un título oficial. También reseña dos cursos universitarios de Especialización en Inteligencia y Extracción de Evidencia Digital y de Análisis de Dispositivos Móviles», ambos de una institución denominada «UIMC».

ABC trató este miércoles de ponerse en contacto con él, pero se encontraba fuera de España. No obstante, fuentes próximas defienden su profesionalidad y aseveran incluso que es el «el mejor» y que el trabajo que ha hecho puede tumbar la principal prueba de la investigación, pues se evidenciaría un «corta y pega» en las grabaciones. Por contra, Javier Rubio concluye que todo apunta a que «el juez no hará caso a este informe, porque es un trabajo que debería hacer un ingeniero informático». «La única forma de garantizar el informe es que lo haga un profesional colegiado».

En su momento la UCO informó al Tribunal Supremo sobre la condición original de los audios intervenidos a Koldo, en los que los integrantes de la presunta trama dicen no reconocerse. Pese a esto, el informe pericial es muy contundente en sus conclusiones, hasta el punto de que sostienen que las fechas de las grabaciones no cuadran con las de los sistemas operativos, por lo que habrían sido manipuladas: «Estas irregularidades, de naturaleza eminentemente estructural, no pueden considerarse accidentales ni atribuibles al funcionamiento ordinario del sistema operativo iOS», detallan, para sumar que se da también una «presencia de firmas de versiones de iOS cronológicamente imposibles para las fechas que figuran en los nombres y metadatos de los archivos».

Destacan que se identifican rastros de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019, algo que «constituye una imposibilidad técnica categórica» porque ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación. «Esta circunstancia implica, de manera irrefutable, que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad».