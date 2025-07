Illa y Pradales envían una carta conjunta a la UE para que reconozca el catalán, el euskera y el gallego

Illa y Pradales unen fuerzas y ejercen presión para que la Unión Europea (UE) reconozca la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la víspera del día en el que el club debate la nueva propuesta de España sobre la cuestión. En una carta conjunta remitida este jueves a los distintos ministros de Asuntos Exteriores, el presidente catalán y el vasco afirman que «ha llegado el momento de culminar un proceso de cuatro décadas y hacer oficiales en las instituciones europeas las lenguas cooficiales del Estado español».

Este viernes el Consejo de Asuntos Generales de la UE tratará de nuevo la viabilidad de esta petición. Una exigencia de los socios independentistas y nacionalistas de Pedro Sánchez, que el Gobierno de España ya ha hecho propia, pero que no ha conseguido llevar a cabo al no contar con unanimidad entre los miembros. «O lo conseguimos o avanzamos hacia conseguirlo, porque nadie podrá esconderse ya más detrás de supuestos aspectos que no conocen o que no están suficientemente detallados», dijo este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la cita.

Es en la previa de dicha reunión cuando se ha producido el movimiento de los líderes del Gobierno vasco y catalán. «La singularidad de nuestra realidad, la constancia histórica de esta reivindicación y las garantías ofrecidas por las autoridades al resto de socios deberían ser suficientes para poner fin a lo que, en el fondo, es una anomalía de fácil resolución», reza la misiva.

Ambos justifican la necesidad del reconocimiento en la misma aplicación de «los principios fundacionales de la Unión» ante una petición de «justicia lingüística con un amplísimo respaldo social». Y defienden que sería «difícil explicar ala opinión pública española que este tema no se resolviera satisfactoriamente».

«Europa vive momentos en los que es prioritario reforzar la adhesión y el compromiso de la ciudadanía con el proyecto común. Para millones de ciudadanas y ciudadanos a quienes representamos, el mejor mensaje en esta dirección será el pleno reconocimiento de sus lenguas como oficiales en las instituciones de la Unión Europea», advierten antes de añadir: «Ha llegado la hora de reforzar Europa y su diversidad».