Ignacio Garriga se niega a hablar de «intrigas palaciegas» tras sustituir a Javier Ortega Smith

El nuevo secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha evitado aclarar este viernes, en su primera rueda de prensa en el cargo, si habrá cambios bajo su mando en las vicesecretarías que desde ahora dependen de él. Tampoco ha querido hablar de «intrigas palaciegas» que vinculan su nombramiento en sustitución de Javier Ortega Smith con el desafío que lanzó Macarena Olona contra la dirección y la denuncia de «falta de democracia interna». «Vox ahora está más fuerte que nunca, más unido que nunca».

Garriga ha agradecido los siete años de trabajo de Ortega Smith al frente de la Secretaría General y ha alabado su «acto de generosidad» para centrarse, como dijeron este jueves el propio Ortega Smith y el partido en un comunicado, en la «tarea ingente» de repetir como candidato a la Alcaldía de Madrid. Garriga, portavoz de Vox en el Parlamento catalán, compaginará su nueva labor orgánica, a las puertas de la elaboración de las listas electorales para mayo, con su liderazgo en Cataluña frente al independentismo.

El diputado autonómico ha dedicado palabras de afecto a su mujer y a sus cuatro hijos por «cerrar filas» con él, tras aceptar su nuevo encargo con el mismo compromiso, ha dicho, con el que asumió la candidatura de Vox en las últimas elecciones catalanas, en las que el partido irrumpió en el Parlament con más escaños que Ciudadanos y PP juntos.

«No voy a contribuir a esas intrigas palaciegas que el único objetivo que tienen es minar a Vox, la alternativa a PP y PSOE», ha respondido, cuando se le ha preguntado si la renuncia de Ortega Smith, aceptada por Santiago Abascal y ratificada este jueves en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, estaba relacionada con el pulso de Olona, que criticó su figura al denunciar «falta de respeto» y de «democracia interna», y con el creciente malestar interno.

La importancia del Viva22

El partido niega la mayor y rechaza que se haya producido crisis alguna pese a haberle cerrado la puerta a Olona, hasta hace pocos meses uno de sus principales activos, y a mantenerse a la baja en los sondeos. Frente a ello, y en eso mismo ha hecho hincapié Garriga, la formación busca impulsar el Viva22, acto que celebra este fin de semana Vox. El recién estrenado secretario general ha anunciado que ya van más de 30.000 inscritos para «el gran evento político que se va a celebrar en España este año».

De lo que no ha dado pistas, justificando que no lleva «ni veinticuatro horas» en el puesto, es de si prepara o no cambios en las vicesecretarías que hereda de Ortega Smith y que ahora están a sus órdenes. Ni siquiera ha confirmado si mantendrá al número dos del diputado y concejal de Madrid, Tomás Fernández. «Son especulaciones, no suma y no es el día para hablar sobre ello», ha zanjado.

Por lo pronto, Garriga se estrenará con un gran discurso el domingo en el Viva22, antes del de Abascal, y afrontará la tarea de mitigar el malestar interno y de conducir al partido hacia un proceso electoral clave, con las municipales y autonómicas de mayo, en el que Vox se juega su fuerza tras un tenue crecimiento en Andalucía muy alejado de las expectativas que generó la candidatura de Olona. Ella, ya fuera de la disciplina de Vox, espera a esa cita para decidir, en función de los resultados de los de Abascal, si se lanza de nuevo a la arena política con un nuevo proyecto.