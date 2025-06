«Del hoy ha fallado» al «ustedes dieron por hecho»: el renuncio de Pedro Sánchez sobre la ley de amnistía

Son tiempos complejos para atender a todos los mensajes más o menos sutiles, más o menos interpretativos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y en la semana en la que todavía nos movemos en ligerísimos matices sobre a lo que se ha comprometido o no España con la OTAN, en la misma rueda de prensa donde este miércoles explicaba dicha cuestión, Sánchez avanzó sin duda alguna el esperado aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía que se ha oficializado finalmente este jueves.

Algo que, sin ir más lejos, todo un expresidente del Gobierno como Felipe González le afeaba en la radio este mismo jueves, cuando decía: «Yo no me hubiera atrevido a decir la votación. Es una absoluta falta de respeto al Constitucional. Una barbaridad». Y concluía que «Sánchez parece que ya sabía el resultado de la votación, luego se podrían haber ahorrado la votación».

Poco después y ya desde Bruselas, el actual jefe del Ejecutivo negaba la mayor y, ante las preguntas de los periodistas, lo negaba. «No, no yo no adelanté, ustedes preguntaron y dieron por hecho que había salido la sentencia, y luego se vio que era la exposición razonada», aseguraba Sánchez.

Pero el vídeo de la rueda de prensa de este miércoles, que se puede ver en esta información, deja poco lugar a la interpretación. Sánchez aseguró, es cierto que a preguntas de los periodistas, que «el Tribunal Constitucional, según hemos conocido hoy, ha fallado y ha dicho que es constitucional la ley que salió del poder Legislativo».