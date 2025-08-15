Suscribete a
El horizonte judicial de Leire Díez se complica con otra nueva causa

Un juzgado admite otra denuncia contra la 'fontanera' del PSOE por tráfico de influencias

Aldama se encara con Leire Díez tras su comparecencia: «Esta señora está mintiendo»

Leire Díez en su comparecencia pública de junio
Leire Díez en su comparecencia pública de junio jaime garcía
Javier Lillo

Javier Lillo

El Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid acordó ayer abrir diligencias tras recibir la denuncia presentada por el partido político Iustitia Europa contra Leire Díez, la presunta 'fontanera' del PSOE, a raíz de la publicación en medios del audio de una reunión que ... mantuvo en febrero y en la que prometía beneficios judiciales a un investigado por la Audiencia Nacional, el empresario Alejandro Hamlyn, a cambio de información sensible que pudiera aportar sobre determinados fiscales y sobre el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el teniente coronel Antonio Balas.

