A qué hora empiezan los Premios Princesa de Asturias 2025 y dónde ver gratis en televisión y online la ceremonia de entrega en Oviedo hoy

Todo está listo en Oviedo para acoger la 45ª gala de los Premios Princesa de Asturias. La ceremonia de entrega, que tendrá lugar en la tarde de este viernes 24 de octubre, estará presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia, así ... como la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Será, además, el quinto año consecutivo que la Heredera de la Corona presidirá este evento en el Teatro Campoamor de la capital asturiana.

La Fundación Princesa de Asturias es la encargada de convocar cada año estos galardones, que tienen como objetivo «contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Corona de España».

Como todos los años, los galardones premian a personalidades dentro de ocho áreas distintas: Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Deportes, Investigación Científica y Técnica y Letras. Entre los grandes rostros agraciados se encuentra la tenista Serena Williams, distinguida con este trofeo por su excelencia en la pista y su extensa labor social.

Esta es la lista completa de ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2025:

Ganadores de Premios Princesa de Asturias 2025 Premio Princesa de Asturias de las Artes: Graciela Iturbide

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: Byung-Chul Han

Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: Douglas Massey

Premio Princesa de Asturias de los Deportes: Serena Williams

Premio Princesa de Asturias de las Letras: Eduardo Mendoza

Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional: Mario Draghi

Premio Princesa de Asturias de Investigación: Mary-Claire King

Premio Princesa de Asturias de la Concordia: Museo Nacional de Antropología de México

A qué hora se celebran los Premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo

La entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra este viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, encargado de acoger las ediciones anteriores de la gala. Según lo estipulado en el horario oficial, la gala dará comienzo a partir de las 18:30 horas.

Será a partir de esa hora cuando se darán cita los ocho galardonados para la ceremonia, que estará presidida por los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Allí recibirán un diploma acreditativo, una insignia y la reproducción de una escultura de Joan Miró, así como una suma de 50.000 euros.

Apenas un día después, el sábado 25 de octubre, los Reyes, la Princesa y la Infanta acudirán a entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias de la Fundación Princesa de Asturias, dotado con 40.000 euros. Este año, el municipio galardonado, de apenas 1.800 habitantes, ha sido Valdesoto, situado en el concejo de Siero, que recibirá a los monarcas a las 11:30 horas.

Dónde ver en televisión y online en directo la entrega de los Premios Princesa de Asturias hoy

La gala de los Premios Princesa de Asturias se podrá ver en directo en televisión a través de La 1 de TVE y en el Canal 24 Horas. Además, también se podrá consultar de manera online a través de Radio 5, Radio Exterior y de la plataforma de streaming RTVE Play.

Asimismo, la entrega de los galardones también estará disponible a través de ABC.es, donde podrás conocer toda la última hora sobre el discurso de la princesa Leonor y los ganadores.