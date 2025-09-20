Suscribete a
Historia de un cayuco: «No sabéis lo que han visto estos ojos...»

Miró al policía. Era uno de los 248 supervivientes. Había visto morir a unos 50 compañeros, algunos por accidente, otros agotados y muchos más asesinados. Y decidió hablar...

Desde Nuackchot y Nuadibú: cómo la falta de pesca empuja a los jóvenes africanos a las pateras

Fotografía realizada desde el buque que localizó el cayuco a la deriva
Fotografía realizada desde el buque que localizó el cayuco a la deriva ABC
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Madrid

Sokone es una tranquila ciudad de la región de Fatick, en el centro de Senegal y a pocos kilómetros de la costa. Está enclavada en el delta sureste de Sine-Saloum, entre manglares. A ella llegan muchas personas, sobre todo de ese país y de ... Gambia, pero también de otros –Benin, Guinea Bissau, Mali, Burkina Fasso, Sierra Leona...– que esperan a subir a un cayuco rumbo a Canarias en casas de seguridad de las mafias que trafican con seres humanos. No emprenderán jamás el viaje si no lo pagan antes. Las tarifas son variadas, pero no de menos de 3.000 euros.

