HazteOír despliega una lona gigante en la puerta del hotel de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: «Corrupto»

Después de haber disfrutado parte de sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apurado los últimos días de asueto en una escapada al Principado de Andorra junto a Begoña Gómez. Se trata de un viaje estrictamente privado hasta este viernes, tras el que el líder del Ejecutivo dará por concluido el descanso estival.

La organización presidida por Ignacio Arsuaga ha desplegado una pancarta gigante con la palabra «Corrupto» junto a una imagen del presidente en la puerta del alojamiento donde se ha alojado el matrimonio. «Hazte Oír ya está en Andorra. Ahora mismo, en la entrada del hotel de lujo en el que se hospeda Sánchez», ha compartido la organización en sus redes sociales.

Noticia Relacionada Sánchez interrumpe sus vacaciones para visitar las zonas afectadas una semana después del inicio de los incendios Joan Guirado

Rodeado de un secretismo absoluto, muy pocas personas conocían los planes del presidente. Hasta tal punto se ha querido mantener la discreción que Sánchez y su mujer no se han desplazado en avión, como suele ser habitual, sino por carretera.

No es la primera vez que Sánchez y su mujer visitan el país pirenaico. Hace ahora un año, después de su gira africana por Gambia, Mauritania y Senegal, el presidente viajó al Principado para «disfrutar» de los últimos días de vacaciones. Durante esta «visita privada», como él mismo la catalogó, disfrutó del mundial de bicicleta de montaña durante el fin de semana.

Esta escapada se produce después de la polémica en torno a las vacaciones de Sánchez en La Mareta, consideradas por muchos excesivamente largas. No son pocos los sectores políticos que han señalado que casi un mes de descanso es demasiado para el presidente del Gobierno.