Suscribete a
ABC Premium

La Guardia Civil usará de armas de guerra contra el narcotráfico

Varias compañías de Huelva podrán utilizar fusiles de asalto en situaciones de peligro inminente

La brutalidad del mayor cártel de la cocaína de Europa

Un agente de la Guardia Civil, armado con un fusil
Un agente de la Guardia Civil, armado con un fusil EFE
Carlos Mullor

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha autorizado a los agentes de la Benemérita de parte de las patrullas y compañías de esta localidad a portar y utilizar fusiles de asalto en operaciones de lucha contra el narcotráfico. ... El aumento de la peligrosidad en las actuaciones para acabar con los grupos dedicados al tráfico de droga ha provocado que Interior permita al cuerpo a utilizar estas armas de guerra para compensar las actuaciones de los delincuentes en situaciones de peligro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app