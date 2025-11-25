Suscribete a
A la Guardia Civil no le «constan» las quejas de los agentes que blindan las nucleares

Fuentes del Cuerpo sostienen que se cumple el convenio en todo momento

Vidas en suspenso y mal pagadas para proteger a las nucleares

Agentes de la Guardia Civil de servicio en una central nuclear
Ana Sánchez

La Guardia Civil se defiende y rechaza de plano las denuncias realizadas por varios agentes del Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS) -la unidad de élite que tiene entre sus funciones la protección de los siete reactores españoles- sobre sus condiciones laborales. Fuentes oficiales ... del Cuerpo que dirige Mercedes González Fernández aseguran que no les «consta oficialmente» que existan quejas al respecto y aseguran que «el régimen de horarios del personal que presta servicios en las central nucleares se ajusta perfectamente a la normativa interna de Guardia Civil de horarios. Habrá gente a la que le guste o no, pero el horario es el que corresponde», subrayan.

