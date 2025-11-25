A la Guardia Civil no le «constan» las quejas de los agentes que blindan las nucleares

La Guardia Civil se defiende y rechaza de plano las denuncias realizadas por varios agentes del Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS) -la unidad de élite que tiene entre sus funciones la protección de los siete reactores españoles- sobre sus condiciones laborales. Fuentes oficiales ... del Cuerpo que dirige Mercedes González Fernández aseguran que no les «consta oficialmente» que existan quejas al respecto y aseguran que «el régimen de horarios del personal que presta servicios en las central nucleares se ajusta perfectamente a la normativa interna de Guardia Civil de horarios. Habrá gente a la que le guste o no, pero el horario es el que corresponde», subrayan.

En esat línea, defienden las condiciones laborales que se aplican a esta unidad de élite. «Por este servicio de duración semanal perciben una remuneración especial por encima de los 500 euros por semana, que va en su nómina y que es adicional a su sueldo», defienden. En esta línea, destacan que los agentes «también disfrutan de los días libres que corresponde con el servicio realizado» y que tampoco «se tiene conocimiento de que se haya denegado permiso de paternidad a nadie».

Todas estas afirmaciones son cuestionadas por agentes que prestan el servicio, y que denuncian que la semana que pasan protegiendo la central -una misión que pueden realizar cada dos meses, unas seis veces al año- tienen una jornada de trabajo de ocho horas pero están obligados a presentarse, en 15 ó 30 minutos si son llamados, durante las otras 16 horas restantes. Subrayan que las labores que realizan en esta segunda parte de la jornada no se computan como horas trabajadas. Por su parte, la Guardia Civil insiste en que esto no vulnera su normativa de comisiones de servicio.

Otro punto de conflicto es la peligrosidad. La Guardia Civil reconoce que no paga este plus a los agentes que protegen las centrales -los empleados de las instalaciones sí lo perciben- porque su convenio no lo recoge. «No sabemos a qué peligrosidad se refieren a qué plus, la Guardia Civil no contempla un plus de peligrosidad», avisan. Además, cierran la puerta a revisar este punto argumentando que los agentes del Grupo de Respuesta y Seguridad que protegen las centrales no son «personal profesionalmente expuesto» al material radioactivo.

Con el mismo argumento subrayan que tampoco es necesario proporcionales trajes de protección frente a la radiación ni pastillas de yodo. Los agentes, por su parte, denuncian que la falta de ambos elementos les obligará a estar expuestos a una radiación innecesaria en caso de accidente. En este sentido, recalcan que los más de 500 euros por semana que la Guardia Civil les ingresa cuando protegen la central es el pago en bruto, antes de impuestos, y recuerdan que implica trasladarse a vivir a la central durante una semana, sin ver a su familia, y sin apenas posibilidades de salir del recinto.

La polémica tasa anual

En el fondo del debate se encuentra la jugosa tasa que las nucleares pagan cada año para sufragar el coste de la protección permanente que les blinda la Guardia Civil. Las centrales son la única infraestructura vigilada por un Cuerpo del Estado que paga por ello. Esta tasa no es una cuesión menor puesto que, además de quejarse de una baja remuneración y un exceso de carga de trabajo, los agentes consultados denuncian el estado de algunos de los medios materiales que reciben, como los vehículos.

Las citadas fuentes de la Guardia Civil también rechazan estas quejas y se reafirman en la adecuación de los medios destinados a las centrales. «El material del que disponen es el necesario para la actividad que realizan», subrayaban este lunes.

Desde la Guardia Civil también destacan que hasta marzo de 2024 las comisiones de servicio en las centrales nucleares duraban dos semanas, pero que en esa fecha decidieron reducirse a la mitad hasta la duración actual de una semana para reducir la carga que suponía para los agentes.