El PP cree que Ayuso ha logrado una victoria «política y moral» con la condena al fiscal general

Los dirigentes consultados apuntan al varapalo que implica para el Gobierno de Sánchez y apuntan, tras un año «muy malo», al auge de Ayuso

«Esto ha sido más duro que lo de Pablo Casado», admiten en su entorno más cercano

Isabel Díaz Ayuso
Paloma Esteban

Madrid

La sorpresa también se abrió paso en la Puerta del Sol el pasado jueves, cuando los medios de comunicación lanzaron las alertas a los teléfonos móviles. El fiscal general del Estado había sido condenado. Nadie esperaba un fallo tan pronto. Isabel Díaz Ayuso ... mantuvo su agenda de trabajo prevista ese día y lanzó un mensaje de tranquilidad a su equipo más cercano. Solo modificó el plan de trabajo para añadir, ya por la tarde, una reunión en la que prepararía su comparecencia del día siguiente.

