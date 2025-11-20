El Gobierno aún vende que hay margen para seducir a Junts pese a ni haber hablado de presupuestos

En los pasillos del Congreso, tras la sesión de control, los miembros del Gobierno se aferraban en privado a la misma palabra: «esperanza». Es lo único que les queda –lo último que se pierde según el proverbio– después de que la portavoz de Junts ... en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, constatase este miércoles en su pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su grupo no posee ningún afán negociador: «Visto que quiere llevar los presupuestos a votación, o quiere un titular vacío o tiene un acuerdo con PP y Vox».

La frase supuso una puñalada a las aspiraciones de la Moncloa, que como publicó este miércoles ABC había empezado a jugar con el regreso del prófugo Carles Puigdemont como baza para negociar con Junts las cuentas estatales. Nogueras lanzó un jarro de agua fría al Ejecutivo y alejó cualquier escenario para el entendimiento. Una advertencia que se suma a la ruptura anunciada por la derecha separatista a finales de octubre, pero que no cambia el discurso del Gobierno en privado. Un integrante del Consejo de Ministros confía en que la situación se pueda «reconducir» si los neoconvergentes ven que se cumplen sus acuerdos.

Eso pasaría por la vuelta de Puigdemont a España sin asumir responsabilidades penales si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la ley de amnistía, por la oficialidad del catalán en Europa y por la delegación de competencias en inmigración –algo para lo que habría que convencer a Podemos, que no está por la labor de ceder ante las posiciones de Junts–. También, en cuestiones más terrenales, por desbloquear la ley de los independentistas para luchar contra la multirreincidencia en hurtos.

De momento, en el paso previo a los presupuestos, la senda de estabilidad, el Gobierno empieza a asumir en privado que será rechazada. El Congreso la votará el próximo jueves y Nogueras ya dejó clara este miércoles la posición de su partido: «El Consejo de Ministros decidió que de cada cien euros que Europa le deja gastar de más, Cataluña solo podrá gastar noventa céntimos». Son los objetivos, dijo, «más centralizadores y de derechas».

Tanto desde el Ministerio de Hacienda como desde Junts reconocen que ni siquiera han empezado a hablar de los presupuestos, pero aun así el Gobierno insiste en privado, aunque sea de cara a la galería, en que hay «posibilidades» de sacarlos adelante. «Junts ahora está en el no a todo, pero se puede reconducir», insisten las fuentes consultadas del Ejecutivo, que aunque no ven tampoco «signos» de que la senda de estabilidad pueda ver la luz, añaden que la actual legislatura cambia «día a día» y que «siempre hay esperanza». Desde la formación separatista, estos días, el portazo era idéntico con o sin cámaras delante: «Ya hemos dicho que vamos a votar en contra de los presupuestos».