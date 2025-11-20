Suscribete a
El Gobierno aún vende que hay margen para seducir a Junts pese a ni haber hablado de presupuestos

Apela a la «esperanza» aunque no ve «signos» para aprobar la senda de estabilidad

Los independentistas dejan claro a Sánchez que no habrá cuentas estatales

Nogueras pasa por delante de Sánchez antes de la sesión de control Jaime García
Juan Casillas Bayo

Madrid

En los pasillos del Congreso, tras la sesión de control, los miembros del Gobierno se aferraban en privado a la misma palabra: «esperanza». Es lo único que les queda –lo último que se pierde según el proverbio– después de que la portavoz de Junts ... en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, constatase este miércoles en su pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su grupo no posee ningún afán negociador: «Visto que quiere llevar los presupuestos a votación, o quiere un titular vacío o tiene un acuerdo con PP y Vox».

