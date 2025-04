El Gobierno ata los Presupuestos en el Congreso tras cerrar el sí de Bildu y PDECat

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se ha asegurado la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso, después de garantizarse los apoyos de EH Bildu y el PDECat este martes. Los dos partidos han anunciado sendos acuerdos con el Ejecutivo, que ya tiene en el bolsillo los votos para que prosperen las cuentas en la Cámara Baja de aquí al jueves, cuando se aprobarán y partirán rumbo al Senado.

Votarán a favor el PSOE (120 escaños), Unidas Podemos (33), PNV (6), Bildu (5), PDECat (4), Más País (2), Coalición Canaria (2), Compromís (1), PRC (1) y la diputada Meri Pita. Estos 175 apoyos, junto a la confirmada abstención del BNG, impiden que los PGE sumen tantos 'noes' como 'síes', lo que provocaría su decaimiento.

ERC (13) y Teruel Existe (1) aún no han decidido el sentido de su voto, pero aunque ambos optasen por rechazar los PGE, algo improbable, no los pondrían en peligro. Sumados sus votos a los de PP (88), Vox (52), Ciudadanos (9), Junts (4), CUP (2), Foro (1) y los diputados Sergio Sayas, Carlos García Adanero y Pablo Cambronero, el bloque del 'no' se quedaría en 173 votos en contra.

Noticia Relacionada La OCDE avanza que la inflación en España se mantendrá cerca del 5% al menos hasta 2025 y hace saltar las alarmas Bruno Pérez Se desmarca de las previsiones del BCE y advierte de que el IPC se estancará en España en el 4,8% en 2023 y 2024 y afectará al crecimiento

Para conseguir el apoyo definitivo de Bildu, el Ejecutivo ha cerrado con los independentistas un decálogo de cesiones en asuntos dispares, desde la ampliación del límite del dos por ciento para la actualización de las rentas de alquiler hasta el 31 de diciembre del 2023, hasta el mantenimiento del alza del quince por ciento de las cuantías de las pensiones no contributivas hasta la misma fecha, pasando por inversiones para la promoción del euskera, incluidos 250.000 euros para el circo en euskera.

El acuerdo «de mayor calado» para Bildu

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha aseverado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno de coalición es «el de mayor calado» logrado por su grupo. Entre otras cuestiones, los separatistas logran que el Ejecutivo se comprometa a transferir la competencia de tráfico a Navarra antes del 31 de marzo; una promesa que Pedro Sánchez ya le hizo al PNV en su investidura, en 2019, pero que aún no se ha hecho realidad.

El pacto incluye también el compromiso alcanzado la semana pasada —que sirvió para que Bildu se abstuviese en la Comisión de Presupuestos del Congreso— para la cesión de la gestión de los impuestos a la banca y a las eléctricas al País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra.

Además, Bildu consigue un incremento de doce millones de euros en las prestaciones a los afectados por la talidomida, un aumento de otras doscientas plazas MIR para el 2023 —alcanzando un total de 1.200—, la creación del Memorial de las Víctimas del 3 de Marzo en Victoria (600.000€), 300.000 euros de financiación para la excavación del monte Irulegi —donde se han hallado restos arqueológicos de la lengua vascónica—, tres millones de euros para la reconversión del Fuerte de San Cristóbal —lograda ya en la Ley de Memoria Democrática—, y diversos fondos para acelerar la transición ecológica y financiar las universidades del País Vasco y Navarra.

El PDECat, por su parte, logra cuarenta millones de euros en inversiones extra para Cataluña, como ha anunciado Ferran Bel en el escritorio del Congreso. Los nacionalistas consiguen la incorporación de 86 enmiendas en ámbitos diversos como investigación, deporte, infraestructuras, equipamiento y ámbito social, pero además arrancan al Ejecutivo la gratuidad del transporte público por carretera (buses) en las líneas de titularidad estatal.

Más temas:

Negociaciones