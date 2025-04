Gobierno de Pedro Sánchez, en directo: Carlos Cuerpo sustituirá a Nadia Calviño en el ministerio de Economía, reacciones al nombramiento y últimas noticias hoy

«El compromiso de Sumar con esta reforma es absoluto y se hará público con el apoyo que darán a esta reforma. Hemos enviado el texto al resto de grupos parlamentarios y no me cabe duda de la voluntad de todos por apoyarlo. Se deberá aprobar con la totalidad de la cámara, no hay motivo para estar en contra», afirma Bolaños.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la ex Portavoz del Gobierno ha sido preguntada por esa moción de censura y el compromiso público de Sánchez y otros dirigentes socialistas de no pactar con Bildu, pero se ha limitado a resaltar las medidas del Gobierno: «Fíjense si cumplimos –ha remarcado–. Ahora, si nos quedamos en la anécdota...».

Feijóo, sobre la dimisión de Ortega Smith: «Si fuera un concejal de mi partido, se lo propondría»

Al ser preguntado por el polémico golpe de Javier Ortega Smith en el escaño del concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño en el ayuntamiento de Madrid, el presidente del PP ha manifestado que «ese comportamiento es inadmisible». Y ha añadido, respecto a si debería dejar su acta de concejal: «Sí, si fuera un concejal de mi partido, se lo propondría». En este sentido ha recordado cuando siendo presidente de la Xunta de Galicia un miembro del segundo partido de la Cámara fue a su escaño a insultarle. «Vino a insultarme y a pegar un puñetazo encima de mi escaño. En aquel momento Yolanda Díaz era la portavoz de ese grupo y no solo lo censuró y pidió la dimisión de su diputado, sino que la aplaudió. Por tanto, como he sido agredido verbalmente por un diputado de un grupo que a la sazón era lo que tiene Yolanda Díaz como Sumar, comprenderá que yo no comparta esa forma de hacer política. Intento ser coherente, no la compartía cuando la hicieron contra mí y no la comparto ahora contra un concejal de Sumar», ha explicado Feijóo.