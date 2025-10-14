Suscribete a
El Gobierno niega el hackeo de móviles de ministros que causó alerta en junio

La publicación apareció inicialmente en un canal de Telegram con más de 32.000 seguidores, asociado con movimientos de ultraderecha, y fue compartida repetidamente en diferentes canales

Detenidos dos hackers menores de edad que difundieron datos personales de Sánchez, ministros y altos cargos del CNI

El ministro del Interior en una imagen de archivo.
El ministro del Interior en una imagen de archivo. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

El Gobierno niega que en junio fueran hacheados los móviles de siete ministros y que sus datos circularan a través de un través de Telegram, algo de lo que se hicieron eco varios medios de comunicación.

El Ejecutivo se refiere a esta cuestión ... en una respuesta por escrito que ha enviado al Congreso y a la que ha tenido acceso Servimedia, donde el PP se interesó por las noticias publicadas antes del verano en diversos medios informativos.

