El Gobierno mandó a Murcia unos 300 supuestos adultos que en realidad eran menores

Ayuso examina al menos 90 expedientes de niños al sospechar que son mayores de edad

Mayores de 18 años se cuelan en el reparto de inmigrantes como falsos menores

Un grupo de inmigrantes en el aeropuerto
Joan Guirado

Santa Cruz de Tenerife

No han sido ni uno ni dos. En concreto, la cifra de supuestos adultos que en realidad no tenían 18 años, que han sido trasladados a la Región de Murcia sin tener en cuenta las particularidades de un menor no acompañado, asciende a 340 ... desde el año 2023 –247 según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que considera que «estos casos son una minoría».

