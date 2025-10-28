Suscribete a
El Gobierno encaja dos derrotas en el primer pleno tras la ruptura anunciada por Junts

El Congreso toma en consideración una ley del PP, que además logra sacar adelante cuatro puntos de una moción sobre inmigración

La Cámara Baja aprueba un protocolo para que los diputados no acepten obsequios por más de 150€

Los diputados de Junts, en su bancada, en un momento del pleno de este martes Efe
Madrid

Junts per Catalunya anunció este lunes la decisión de romper con el PSOE por incumplir el pacto de investidura cerrado con Pedro Sánchez hace dos años. La militancia debe avalar esa postura la próxima semana y la espera se ha traducido este martes en ... la abstención de los independentistas ante las iniciativas que los socialistas han defendido ante el Pleno del Congreso. Sus votos, además, han sido claves para que el Gobierno encaje dos nuevas derrotas: una total, al aceptarse la toma en consideración de una proposición de ley del PP, y otra parcial, al aprobarse cuatro puntos de una moción de los populares sobre inmigración, en tres de los cuales la derecha separatista ha sido decisiva.

