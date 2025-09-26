Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno cuestiona el jurado para Begoña pero no lo quiere reformar

Anteriores versiones de la ley que da al fiscal la instrucción planteaban limitarlo

La 'ley Begoña' no llega a tiempo para evitar que la mujer de Sánchez se siente en el banquillo

El ministro de Justicia, Félix Bolaños
El ministro de Justicia, Félix Bolaños ep
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La «sorpresa» y «estupor» que ha causado en el Gobierno la decisión del juez Peinado de situar a Begoña Gómez ante un tribunal del jurado ha avivado el debate sobre el hecho de que sean ciudadanos no legos los que, llegado el momento, juzguen a ... la mujer del presidente del Gobierno. Aunque sólo la exportavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez aludió el miércoles de forma directa a esta cuestión, cuando ironizó sobre si ese jurado estará formado por «manifestantes de Ferraz», el hecho de que los miembros de ese tribunal popular vayan a salir de una cantera de potenciales votantes del PP (tanto Ayuso como Almeida gobiernan con mayoría absoluta en Madrid) no es algo que haga especial gracia en Moncloa. Menos aún la desconfianza que sobrevuela en el jurado a la hora de juzgar delitos tan complejos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app