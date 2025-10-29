Suscribete a
Moncloa rectificó el protocolo «sobre el terreno» y dejó fuera a Mazón del saludo a las víctimas

La decisión se adoptó este martes por la tarde y los Reyes aceptaron porque querían estar junto a las familias

In memoriam: Las 237 vidas rotas por la dana

Los Reyes saludan a las víctimas durante el funeral en la catedral de Valencia
Los Reyes saludan a las víctimas durante el funeral en la catedral de Valencia efe

Ainhoa Martínez y Angie Calero

Madrid

En los márgenes del homenaje de Estado por las víctimas de la dana, que se ha celebrado este miércoles en el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia, se ha producido un breve encuentro previo de los Reyes y el presidente del Gobierno, ... Pedro Sánchez, con un grupo de diez representantes de familiares de las víctimas. El saludo no estaba inicialmente previsto en el programa que se había distribuido y esto se debe, según fuentes consultadas por ABC, a que se ha cerrado en las últimas horas. En concreto, tal como ha podido confirmar este diario, la decisión se produjo en la tarde de este martes, cuando los equipos de protocolo de todas las partes -Casa del Rey, Moncloa y Generalitat Valenciana- se desplegaron «sobre el terreno» para culminar los preparativos del acto.

