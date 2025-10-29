Moncloa rectificó el protocolo «sobre el terreno» y dejó fuera a Mazón del saludo a las víctimas

En los márgenes del homenaje de Estado por las víctimas de la dana, que se ha celebrado este miércoles en el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia, se ha producido un breve encuentro previo de los Reyes y el presidente del Gobierno, ... Pedro Sánchez, con un grupo de diez representantes de familiares de las víctimas. El saludo no estaba inicialmente previsto en el programa que se había distribuido y esto se debe, según fuentes consultadas por ABC, a que se ha cerrado en las últimas horas. En concreto, tal como ha podido confirmar este diario, la decisión se produjo en la tarde de este martes, cuando los equipos de protocolo de todas las partes -Casa del Rey, Moncloa y Generalitat Valenciana- se desplegaron «sobre el terreno» para culminar los preparativos del acto.

Noticia Relacionada El Rey: «La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros» Angie Calero Felipe VI ha asegurado que es «necesario» seguir analizando las «causas y circunstancias» de la tragedia, para extraer «con rigor y necesidad» las lecciones necesarias

«Fue una decisión tomada con total normalidad», según señalan fuentes del Ejecutivo, que relatan que cuando se percataron de que las víctimas aguardarían en una sala VIP adyacente al inicio de la ceremonia, decidieron propiciar el encuentro con las autoridades. En principio, en este lugar iban a estar las víctimas que han tomado la palabra durante el acto y, una vez acordado el encuentro con los Reyes y el presidente, se decidió hacerlo extensible a los principales representantes de las asociaciones de damnificados.

Las citadas fuentes señalan que la decisión obedeció a una «cuestión más organizativa que expeditiva» y que se acordó en «conversaciones informales» entre los equipos desplegados en el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. Desde el Gobierno defienden que no se puso en ningún momento impedimento ni «barrera» para que se pudiera producir un encuentro entre las víctimas y los Reyes. «Hay que dejar que sean ellas las que decidan», insistían fuentes gubernamentales, que aseguran que todos los pasos que se han dado en la organización del acto se han realizado de la mano con las asociaciones y en coordinación con Casa del Rey y la Generalitat. La ausencia de Carlos Mazón en este saludo a las víctimas ha obedecido a una petición de las mismas.

Galería. El funeral, en fotos. En la imagen, la Reina abraza a Andrea Ferrari, hija de Eva María Canut, víctima de la dana. Andrea fue de las tres personas que intervinieron en el funeral en representación de los familiares de todas las víctimas.

Propuesta de Moncloa

Según fuentes consultadas por este diario, fue durante esa avanzada de ayer de los equipos de protocolo al Museo de las Artes y las Ciencias cuando Moncloa planteó a Casa del Rey el saludo a los familiares y que se produjera antes del acto. Desde Zarzuela aceptaron, sobre todo porque los Reyes no concebían asistir a un homenaje en recuerdo a las víctimas de la dana y no poder estar junto a los familiares y transmitirles su pésame y cariño.

A última hora de la tarde se cerró el programa definitivo, que incluyó este encuentro inicial con los familiares. En Casa del Rey les pareció una buena solución, ya que la propuesta inicial pasaba por aislar a las víctimas de las autoridades y que estas salieran con cierta agilidad en cuanto terminase el acto. Esta propuesta intermedia ha permitido a los Reyes estar con algunos familiares, aunque no con todos ellos.

«No somos los protagonistas ni vamos a alimentar ningún tipo de polémica», señalan, con la prioridad de que se mantenga un clima de «máximo respeto» y que un momento tan delicado, como lo es un funeral de Estado, «se acabe convirtiendo en un show». Con este objetivo se ha diseñado todo el operativo que ha otorgado un lugar secundario y discreto a las autoridades. «No podía haber más políticos que víctimas», resumen las fuentes consultadas por ABC, revelando que lo que pidieron los damnificados fue «un acto poco politizado».