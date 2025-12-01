Suscribete a
El Gobierno cambia al jefe de la UCO después de su ascenso a general

El Consejo de Ministros aprobará este martes el ascenso a general de Rafael Yuste

Inspirada en una conocida película sobre presos del IRA y llevada por su entorno: así funciona la cuenta en redes de Ábalos mientras está en prisión

Agentes de la UCO en una operación reciente
Agentes de la UCO en una operación reciente EFE

Borja Méndez

El Consejo de Ministros aprobará este martes el ascenso a general del actual jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, se la Guardia Civil, según informan fuentes del Instituto Armado a ABC. Una decisión que se produce en medio de los casos ... de corrupción que investiga la unidad que cercan al entorno del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

