El Gobierno cambia al jefe de la UCO después de su ascenso a general

El Consejo de Ministros aprobará este martes el ascenso a general del actual jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, se la Guardia Civil, según informan fuentes del Instituto Armado a ABC. Una decisión que se produce en medio de los casos ... de corrupción que investiga la unidad que cercan al entorno del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El ascenso de Yuste a general era un secreto a voces desde hace semanas ya que el jefe de la UCO se encontraba entre los mejores de su promoción. Un relevo que se veía de forma natural y que se consolidara en las próximas semanas.

Los ascensos a general en la Guardia Civil son competencia del ministro del Interior, con el visto bueno de Margarita Robles, a propuesta de la Dirección General del Cuerpo.

Noticia Relacionada Desarticulan una célula terrorista vinculada al grupo neonazi 'The Base' David Maroto La Policía Nacional ha detenido en Castellón a tres hombres y el líder de la red ha ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional

¿Primera mujer al mando?

La principal favorita para liderar ahora la UCO es la coronel María Dolores Gimeno Durán que recientemente también ha ascendido. En caso de formalizarse este puesto, sería la primera mujer que ocupa este cargo. A pesar de ello, todas las candidaturas como nuevo jefe de la UCO están abiertas y será Mercedes González y Fernando Grande-Marlaska quienes tomen la decisión final.

Yuste Arenillas asumió la jefatura en junio de 2023, tras la vacante que dejó el anterior responsable, Alfonso Alberto López Malo, quien fue ascendido a general de brigada y pasó a dirigir la Jefatura de Policía Judicial. El nombramiento de Yuste fue firmado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, atendiendo a la propuesta del director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos.

La trayectoria de Yuste Arenillas es amplia y reconocida dentro de la Guardia Civil. Antes de ponerse al frente de la UCO, estuvo destinado en el Estado Mayor y fue jefe del Grupo de Apoyo Operativo (GAO), una unidad clave para operaciones complejas. Además, cuenta con una dilatada experiencia en la Jefatura de Información y ha desempeñado funciones relevantes en la gestión y planificación del cuerpo, lo que le ha granjeado prestigio entre sus compañeros.