El Gobierno afirma que no sabrá las causas del apagón hasta dentro de seis meses

Ha pasado una semana desde el apagón que dejó sin electricidad a la península ibérica durante más de doce horas y en el Gobierno siguen sin aclarar las causas. Y según ha explicado este martes la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, no lo hará, ... al menos, hasta el próximo otoño, cuando prevé que se puedan extraer las primeras conclusiones del informe que ya se está elaborando por parte de un grupo de expertos.

«El sistema eléctrico es extraordinariamente complicado. Estamos analizando desde el rigor, con la máxima profundidad, saber cuáles son las causas de lo ocurrido el pasado día 28. Las causas, como saben en la Unión Europea, se tardan más de seis meses solo para hacer un informe fáctico. Es el plazo que se dan los reguladores europeos. Nosotros estamos trabajando con diligencia y cuando conozcamos las causas, pondremos las soluciones y depuraremos las responsabilidades», explicó la ministra de Transición Ecológica, que recibió los reproches del apagón por parte del PP y de Vox, pero también de sus socios de Gobierno, como Junts, que exigió la dimisión de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica.

Un cese que no asumirá el Ejecutivo, al menos hasta finales de año, fecha que Aagesen fijó para ofrecer las primeras conclusiones sobre el apagón. «No voy a trasladar hipótesis ni conjeturas a la ciudadanía española», explicó la ministra, a lo que Junts respondió diciendo que el «primero que alentó esas hipótesis fue Pedro Sánchez». Un choque que también protagonizó con Ángel Gordillo, senador de Vox, que le reprochó que no sean capaces de ofrecer un análisis de lo ocurrido una semana después del apagón.

«Lo que es irresponsable es que usted diga que ya sabe las causas. La ciudadanía quiere rigor», apuntó Aagesen, que sacó pecho por el trabajo del Gobierno en esta crisis. «El restablecimiento del suministro fue un éxito, según expertos de terceros países. Hablamos de un cero penínsular a un restablecimiento en un plazo en tiempo récord. Un trabajo extraordinario», apuntó la vicepresidenta tercera.