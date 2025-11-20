El Gobierno afirma que en los próximos días nombrará al nuevo fiscal general del Estado

La sentencia de inhabilitación que el Tribunal Supremo ha emitido este jueves contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado en ejercicio desde el 1 de agosto de 2022, deja vacía la silla del máximo exponente del Ministerio Público. Según ha confirmado el Gobierno ... este jueves, durante los próximos días comenzará el proceso de selección del próximo fiscal general del Estado.

Desde el Gobierno aseguran que, a la espera de conocer la sentencia completa, «respetan el fallo, pero no lo comparten». Para dar solución a la situación de interinidad que surge con su inhabilitación, desde Moncloa informan de que «en los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho». Además, desde el Ejecutivo lanzan también un mensaje de reconocimiento a «la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado».

El Ejecutivo ha apelado a la prudencia tras conocer la sentencia. Según han confirmado, podrán realizar una valoración tras leer el fallo con detenimiento, aunque esto signifique «morderse la lengua» hasta el momento. Fuentes gubernamentales consultadas por ABC aseguran que seguirán defendiendo la «inocencia», porque «nada ha cambiado». «Es una decisión judicial y hay que respetarla, pero es algo gravísimo», señalan.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital, ha sido el primer miembro del Gobierno en ser preguntado por el fallo del Alto Tribunal. A su salida de un evento en el Ateneo en Madrid, López ha iba a «morderse la lengua y ser prudente» ante las informaciones.

La eurodiputada y secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul, ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, calificándola como «una vergüenza».