El Gobierno afirma que en los próximos días nombrará al nuevo fiscal general del Estado

El Gobierno confirma que en los próximos días nombrará un nuevo fiscal general del Estado
Feijóo exige a Sánchez que pida «perdón a los españoles» y que muestre «respeto al Tribunal Supremo»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en 2025
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en 2025
Ainhoa Martínez

La sentencia de inhabilitación que el Tribunal Supremo ha emitido este jueves contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado en ejercicio desde el 1 de agosto de 2022, deja vacía la silla del máximo exponente del Ministerio Público. Según ha confirmado el Gobierno ... este jueves, durante los próximos días comenzará el proceso de selección del próximo fiscal general del Estado.

