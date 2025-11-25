El Gobierno no acepta la renuncia de García Ortiz y seguirá en el cargo hasta el nombramiento de Peramato

El Gobierno no ha aceptado la renuncia de Álvaro García Ortiz. Es decir que pese al fallo que anuncia su condena, seguirá en su cargo hasta que se proceda al nombramiento de su sucesora, Teresa Peramato. El Consejo de Ministros no ha ... aprobado hoy el cese del fiscal general del Estado, a pesar de que este remitiera ayer una carta de renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños en la que anunciaba su decisión de dejar el cargo en «profundo respeto a las resoluciones judiciales» tras la sentencia del Supremo. Ha llegado «el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad», señalaba.

Sin embargo, según avanzan fuentes gubernamentales a ABC el Gobierno «no ha tomado conocimiento de esa carta» que, en sí misma, supone una causa de cese tasada, y quiere que se mantenga en su cargo con el fin de hacer coincidir su cese con el nombramiento de Peramato. Así lo ha reconocido también en rueda de prensa Bolaños, que ha apuntado que «continuará prestando sus servicios como fiscal general del Estado» hasta que tome posesión su sucesora.

En el Gobierno aseguran que hoy solo se inicia el proceso, con la solicitud al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emita su dictamen, no vinculante, que debe establecer si hay causa de inelegibilidad. Después ese informe se remitirá a la Comisión de Justicia del Congreso para que se valore su idoneidad y méritos y, solo entonces, se procederá el nombramiento de Peramato por parte del Rey, a propuesta del Consejo de Ministros. En el Ejecutivo aseguran que el tiempo que García Ortiz siga al frente de la Fiscalía va a depender de la celeridad con que se produzcan estos pasos.

Aseguran, no obstante, que esto no entrará en contradicción con la emisión de la sentencia, dado que esta no será inmediatamente ejecutiva, ya que se deberá esperar hasta el auto de firmeza y eso suele llevar unas semanas más. «Dará tiempo de sobra», aseguran, con la confianza de que el proceso de nombramiento de la sucesora se culmine antes de que esto ocurra.