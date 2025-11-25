Suscribete a
El Gobierno no acepta la renuncia de García Ortiz y seguirá en el cargo hasta el nombramiento de Peramato

Bolaños confirma que continuará prestando sus servicios como fiscal general del Estado hasta que se designe a su sucesora

El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras el fallo del Supremo: «Es el momento de abandonar»

El Gobierno no acepta la renuncia de García Ortiz y seguirá en el cargo hasta el nombramiento de Peramato
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno no ha aceptado la renuncia de Álvaro García Ortiz. Es decir que pese al fallo que anuncia su condena, seguirá en su cargo hasta que se proceda al nombramiento de su sucesora, Teresa Peramato. El Consejo de Ministros no ha ... aprobado hoy el cese del fiscal general del Estado, a pesar de que este remitiera ayer una carta de renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños en la que anunciaba su decisión de dejar el cargo en «profundo respeto a las resoluciones judiciales» tras la sentencia del Supremo. Ha llegado «el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad», señalaba.

