La gerente del PSOE no aclara cuánto dinero en efectivo cobró Sánchez, pero niega una caja B

La actual gerente del Partido Socialista, Ana María Fuentes, en el cargo desde el 18 de octubre de 2021, con Santos Cerdán -actualmente en prisión por ser el presunto cabecilla de una trama de mordidas- ya al frente de la Secretaría de Organización de la ... organización, ha admitido que Pedro Sánchez ha cobrado «en ocasiones» dinero en efectivo, aunque no ha sido capaz de aclarar cuánto fue ni cuándo lo hizo. «No recuerdo si hubo algún papel de liquidación del presidente, no puedo saber cada uno de los pagos que se hacen, son muchos años», ha insistido en varias ocasiones a lo largo de su comparecencia en la comisión de investigación de la denominada Operación Delorme (conocida como caso Koldo) en el Senado. En alguna de ellas incluso ha llegado Fuentes a contradecirse a sí misma al asegurar que, mientras ella ha sido gerente del partido, el presidente del Gobierno no ha cobrado sobres con dinero en metálico.

No puede, sin embargo, afirmar lo mismo de la época de su antecesor, Mariano Moreno. Al contrario que Fuentes, el que fuera gerente del PSOE durante la etapa de José Luis Ábalos como número tres del partido se ha negado a declarar este jueves por la mañana en la Cámara Alta, escudándose en que está llamado a declarar como testigo en el Tribunal Supremo el próximo 5 de noviembre y que prefiere dar primero explicaciones pertinentes sobre los pagos en efectivo que realizaba su partido.

Ha explicado la tesorera del PSOE, las liquidaciones «habitualmente» suelen ser por transferencia y «excepcionalmente», en caso de que la situación económica de la persona lo requiera, en efectivo. En cualquier caso, todas ellas, ha dicho, «si [Sánchez] ha cobrado [en efectivo], está documentado». Según Fuentes, esta misma regla sería también aplicable tanto al exministro Ábalos como a su asesor, Koldo García, que da nombre a la trama corrupta. «Cada euro que se le ha pagado al señor Ábalos y al señor Koldo está procedimentado, son liquidaciones de gastos que ya se han producido, tiene soporte documental, ha sido anotado dentro de la contabilidad del partido y auditado posteriormente por el Tribunal de Cuentas», ha aseverado.

De acuerdo con el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el PSOE habría pagado más de 30.000 euros en efectivo en sobres del partido a Ábalos y Koldo. Además, los agentes han hallado otros abonos procedentes de Ferraz y dirigidas a ambos que no disponen de «respaldo documental», así como un descuadre de aproximadamente 500 euros, según concluye la UCO, entre lo que el partido ha facilitado sobre aportaciones al que fuera responsable de Transportes hasta el año 2021 y las cantidades que se indicaban de forma manuscrita en los sobres identificados con su nombre. Una diferencia que Ferraz está actualmente «investigando», ha señalado su gerente este jueves por la tarde en la Cámara Alta.

