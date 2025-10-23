Suscribete a
ABC Premium

Caso Koldo

La gerente del PSOE no aclara cuánto dinero en efectivo cobró Sánchez, pero niega una caja B

Ana María Fuentes asegura en el Senado que «cada euro» que cobraron Ábalos y Koldo del PSOE está «procedimentado» y tiene «soporte documental»

Dice que el PSOE está «investigando» el descuadre de 500 euros en la liquidación del exministro de Transportes en junio de 2019

El exgerente del PSOE se niega a declarar en la comisión de investigación por el caso Koldo

La gerente del PSOE no aclara cuánto dinero en efectivo cobró Sánchez, pero niega una caja B
Ángel de Antonio
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La actual gerente del Partido Socialista, Ana María Fuentes, en el cargo desde el 18 de octubre de 2021, con Santos Cerdán -actualmente en prisión por ser el presunto cabecilla de una trama de mordidas- ya al frente de la Secretaría de Organización de la ... organización, ha admitido que Pedro Sánchez ha cobrado «en ocasiones» dinero en efectivo, aunque no ha sido capaz de aclarar cuánto fue ni cuándo lo hizo. «No recuerdo si hubo algún papel de liquidación del presidente, no puedo saber cada uno de los pagos que se hacen, son muchos años», ha insistido en varias ocasiones a lo largo de su comparecencia en la comisión de investigación de la denominada Operación Delorme (conocida como caso Koldo) en el Senado. En alguna de ellas incluso ha llegado Fuentes a contradecirse a sí misma al asegurar que, mientras ella ha sido gerente del partido, el presidente del Gobierno no ha cobrado sobres con dinero en metálico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app