El Gerald R. Ford, mayor portaviones nuclear de EE.UU., pasa por España en su camino al Caribe

Se le vio recorrer aguas españolas por última vez el pasado martes, al atravesar el estrecho de Gibraltar

El Gerald R. Ford, el mayor portaviones nuclear de la flota estadounidense
El Gerald R. Ford, el mayor portaviones nuclear de la flota estadounidense

EFE

El portaviones nuclear Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, pasó por el Estrecho de Gibaltrar, al sur de España, en su rumbo al Caribe, según los últimos anuncios hechos por el Gobierno de Donald Trump para redoblar ... el despliegue militar de Washington en el Caribe.

