Génova se inclina por que Pérez Llorca sea presidente interino del PP valenciano

«Aquí lo importante es quién sustituirá a Juanfran [Pérez Llorca] al frente de la secretaría general del partido porque esa tarea es incompatible con la Generalitat». La reflexión en la dirección nacional, compartida también internamente en la Comunidad Valenciana, apunta a dos direcciones: ... un pacto de investidura inminente entre PP y Vox para relevar a Carlos Mazón en el Gobierno autonómico y la creencia de que Pérez Llorca también asumirá la presidencia del PP en su autonomía de forma interina.

La prioridad entre los populares es cerrar el acuerdo para hacerle 'president' y, después, se abrirá el melón orgánico. Ese es el orden establecido. Todos los esfuerzos están centrados en asegurar la nueva presidencia autonómica y evitar el adelanto electoral. En las dos formaciones implicadas insisten en que la «buena sintonía» sigue abriéndose paso y en este momento todo estaría pendiente de algunos flecos.

El silencio se ha impuesto a lo largo de la negociación con el único objetivo de que no descarrile. Y por ahora todo sigue ese camino. Fuentes cercanas a Santiago Abascal dan por hecho el acuerdo, pero esperarán a comprobar que el PP «no borra la última linea del papel», dicen, recordando experiencias pasadas. Entre los populares impera el optimismo y confían en que haya un anuncio «muy pronto».

Este miércoles vence el plazo oficial para registrar las candidaturas y, de alguna manera, el reloj empieza a correr. La semana que viene la crisis política e institucional que dejó la dimisión de Mazón debería cerrarse casi por completo. Fue Alberto Núñez Feijóo quien también dirigió las miradas ayer hacia el partido. Esa será la próxima pantalla, insisten los dirigentes consultados, descartando ya un congreso autonómico temprano. De hecho, todas las fuentes confirman a ABC que ese cónclave se desplazará hasta fechas cercanas a las elecciones autonómicas, que salvo sorpresa deberían celebrarse en 2027. La idea de Génova sigue siendo que el congreso sirva para impulsar la próxima candidatura electoral, que coincidirá con la presidencia del partido. Hasta ese momento, la solución de interinidad temporal se extenderá a los dos ámbitos: Generalitat y al PP de la Comunidad Valenciana.

En este punto solo hay dos caminos posibles: una gestora –que no ven con buenos ojos ni en Madrid ni en Valencia– o que el comité ejecutivo autonómico designe a Pérez Llorca como presidente para este periodo y él, a su vez, sea sustituido al frente de la secretaría general, el puesto que realmente controla orgánicamente a la formación.

Todos los dirigentes consultados coinciden en que «lo lógico» y «lo que más sentido tiene» es este último camino. Una gestora implicaría «quemar» a otra persona para estar al frente del partido solo por un tiempo. Y otras fuentes añaden que la dimisión de Mazón tiene una dimensión de crisis institucional, pero no de partido. Y, por eso, insisten en desechar la idea de la gestora. Pérez Llorca asumiría así las dos presidencias, exactamente igual que en este momento ostenta Mazón, hasta ver cómo se aclara la situación final del partido.

Ese será otro escenario. Otra prueba interna para el PP que, en todo caso, no se abrirá hasta dentro de unos días o unas semanas, recalcan fuentes populares. Desde el primer momento quedó claro que Mazón dimitiría de ambos cargos. Su papel, cuando se confirme la investidura de Pérez Llorca, será de perfil muy bajo. Mínima exposición pública. Mantendrá el escaño en las Cortes Valencianas, lo que le permite seguir aforado en plena investigación penal por la trágica riada del pasado año. Pero la idea del PP es que limite al máximo sus apariciones públicas y, de hecho, cuentan con que la «presión» generalizada sobre todo el partido descienda también por completo. «La dimisión ya nos quitó peso. Ahora nos damos cuenta. Tras el paso por el Congreso, esto se acabó. Hay una tregua. Y con un nuevo 'president' todo se centrará en él. Podemos pasar página. Es lo que toca ahora», insisten dirigentes nacionales y diputados en estos días, convencidos de que se abre otra etapa.

También está por ver si el nuevo Consell registra algún cambio de consejeros ya con Pérez Llorca al mando. En la cúpula de Vox confirman que no está encima de la mesa exigir su entrada en el ejecutivo autonómico. El partido de Abascal decidió salir de todos los gobiernos autonómicos en el verano de 2024 y consideran que fue una decisión estratégica correcta como prueban todos los sondeos posteriores en cada uno de los territorios. La influencia, dicen, se evidenciará en el programa pactado con el PP.