Génova se inclina por que Pérez Llorca sea presidente interino del PP valenciano

No ve con buenos ojos la gestora y el congreso se aplazará hasta que se acerquen las elecciones

Los populares cerrarán primero la crisis de la Generalitat y luego abrirán el melón orgánico

El PP registra ya la candidatura formal como 'president'

Juanfran Pérez Llorca
Paloma Esteban y Toni Jiménez

«Aquí lo importante es quién sustituirá a Juanfran [Pérez Llorca] al frente de la secretaría general del partido porque esa tarea es incompatible con la Generalitat». La reflexión en la dirección nacional, compartida también internamente en la Comunidad Valenciana, apunta a dos direcciones: ... un pacto de investidura inminente entre PP y Vox para relevar a Carlos Mazón en el Gobierno autonómico y la creencia de que Pérez Llorca también asumirá la presidencia del PP en su autonomía de forma interina.

