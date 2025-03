Génova cree que la UE «acabará con los engaños de Sánchez» y le hará detallar su plan de defensa

La aparente tranquilidad que Pedro Sánchez mostró el pasado miércoles en el Congreso, donde evitó desvelar detalle alguno sobre su plan de defensa, irá tornándose en nerviosismo según vayan pasando los días y se acerquen dos citas que en el Partido Popular tienen señaladas ... en rojo en el calendario. Por un lado, la cumbre europea que previsiblemente se celebrará en mayo para dar luz verde a la cláusula de escape para poder endeudarse y al reparto de los 150.000 millones de préstamo que la Unión Europea (UE) ofrecerá a los 27 para aumentar el gasto militar; por otro, la cumbre de la OTAN de finales del mes de junio, donde España deberá adquirir nuevos compromisos en materia de defensa y justificar un aumento de 10.000 millones de euros en esa partida. Todo ello, sin presupuestos.

A ambas reuniones, Sánchez deberá acudir con un plan de defensa más o menos detallado, algo que el presidente se negó a hacer el miércoles en el Congreso. Un escapismo que ni sus socios en Europa ni en la OTAN le van a permitir tan fácilmente. «Ni Friedrich Merz -próximo canciller alemán- es Néstor Rego, ni Donald Tusk -presidente de Polonia- es Mertxe Aizpurúa. Quizá a sus socios les puede engatusar en el Congreso, pero en Europa eso no le va a resultar tan sencillo», explica a ABC una persona con hilo directo con la dirección del PP.

Bruselas ya ha trazado un plan para que los países de la UE que lo necesiten puedan elevar su gasto militar de manera más sencilla. Por un lado, acogiéndose a una cláusula de escape que les permita saltarse las reglas fiscales del pacto de estabilidad y crecimiento y por otro, sumándose a un préstamo de 150.000 millones finalistas, que se utilizarán de manera común para acometer compra de material militar -en su mayoría de origen europeo- para reforzar la seguridad de los 27. Y para unirse a estos planes, Sánchez deberá dar explicaciones a sus socios, cuya preocupación con este asunto es muy elevada. «En los países del este y del norte de Europa, la amenaza de Rusia está muy presente y no van a permitir dudas en ninguno de los socios. Ni dudas ni falta de concreción», señala otra de las fuentes consultadas.

Noticia Relacionada Sánchez intenta convencer al Congreso de que se puede subir el gasto en defensa sin sacrificios ni contrapartidas Mariano Alonso El presidente del Gobierno anuncia un plan para antes de verano, sin cifras ni detalles y en un debate que constata su soledad parlamentaria

De acuerdo con la comunicación de la Comisión Europea del pasado 19 de marzo, todos los países que así lo deseen deberán solicitar antes de finales de abril si se adhieren a la cláusula de escape. Un extremo al que parece lógico que se sume España -como lo harán la mayoría de los países- y que conllevará que el Gobierno pueda incrementar la deuda del país, pero siempre que lo haga para fortalecer su sistema de defensa.

Es aquí donde se crea una controversia, pues desde Moncloa se ha ido deslizando la idea de que algunas partidas del Ministerio de Transportes o de Sanidad -gasto en vías férreas y en determinados medicamentos- pudieran formar parte de ese fortalecimiento. Algo a lo que los países del este de Europa, que son los que sienten la amenaza de Rusia más cercana, se oponen frontalmente. «La cláusula de escape va a tener que estar justificada», explican fuentes consultadas sobre un procedimiento que se iniciará en abril y que culminará, tras la evaluación de la Comisión, con una reunión del Consejo que las aprobará en los primeros días de julio.

En cuanto a los 150.000 millones de préstamo que también quiere poner la UE a disposición de los países miembros, aún hay bastante nebulosa, sobre todo en la forma en la que se llevará a cabo el reparto -si será proporcional o en función de las necesidades de cada país. No es lo mismo España, que apenas alcanza el 1,28 del PIB en gasto militar, que Polonia, por encima del 4% en esa misma partida.

En cualquier caso, al tratarse de dinero avalado por la UE, los países deberán detallar en qué lo van a gastar. Y es aquí donde Sánchez tendrá que justificar o poner encima de la mesa su hasta ahora desconocido plan de defensa. «Europa no da dinero gratis. Es cierto que los sistemas de verificación de los fondos 'Next Generation' han fallado, pero ahora no va a ser así, porque lo que se haga con este préstamo incide directamente en la seguridad de todos y los países van a estar muy pendientes y a exigir concreción en el gasto», explican a ABC desde el PP, donde están convencidos de que Europa «acabará con los engaños de Sánchez».

La amenaza de Trump

La revolución de la Unión Europea con el gasto militar viene dada por el cambio de opinión provocado por Donald Trump y su exigencia de que Europa no dependa tanto de Estados Unidos a la hora de garantizar su seguridad.

En ese sentido, la cumbre de la OTAN prevista para el 24 de junio en La Haya (Países Bajos) se dibuja como una fecha clave para el Gobierno, pues ni Trump ni sus socios de la Alianza Atlántica permitirán medias tintas a Sánchez, que ni siquiera quiso apuntar en el Congreso qué porcentaje del PIB será necesario para cumplir con las exigencias de la OTAN.

En el Partido Popular creen que no lo hace porque va a estar muy por encima de ese objetivo del 2% que se marcó en 2014 y al que el presidente del Gobierno se comprometió a llegar en 2022. «Lo único que le importa a Sánchez es ganar tiempo para dormir un día más en el edredón presidencial. Por eso vino al Congreso a no levantar ampollas con sus socios, pero Europa y la OTAN no le van a permitir esta vez que no cumpla con lo establecido», afirma a ABC una persona muy cercana a Alberto Núñez Feijóo, quien este jueves volvió a insistir en la necesidad de que el Ejecutivo elabore un plan de defensa y que lo someta a la votación del Congreso. «Es lo que haría cualquier gobierno democrático», apuntó.

Respecto a la reunión solicitada por el líder del PP al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Génova reitera que es una condición irrenunciable para contar con su apoyo. «No la pediríamos si el Gobierno nos mantuviera informados como primer partido de España. Sería lo normal en un asunto tan importante. Pero Sánchez no entiende de normalidad», señalan.