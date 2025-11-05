Génova confía en una negociación «rápida» con Vox para resolver la sucesión de Mazón

El PP quiere solucionar lo antes posible la crisis valenciana que ha abierto la dimisión de Carlos Mazón. Su renuncia ha dejado demasiados flecos sueltos, empezando por su sucesión. La falta de entendimiento en el propio partido se ha evidenciado en los últimos días: ... tiempos desacompasados, desajustes en el discurso y una negociación con Vox para sacar adelante otra investidura. Al menos, explorarla. En la dirección nacional son conscientes de que deben actuar con celeridad. Quedó claro ayer mismo con la primera llamada telefónica entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Los dos líderes políticos no hablaban desde el pasado verano, cuando se reunieron en el Congreso de los Diputados.

Como publicó ABC, en Génova querían iniciar la negociación este martes, horas después de que dimitiera Mazón. Fuentes cercanas a Feijóo aseguran que esperan avances «rápidos» a pesar de que muchos dirigentes populares temen las exigencias que Vox pueda poner encima de la mesa. En el entorno de Santiago Abascal insisten en que abordan la negociación «sin temor» al bloqueo y a ir a unas elecciones si no llegan a un acuerdo. Eso sí, insisten en que «siempre pondrán por delante los programas» y no las personas, dejando entrever que lo que quieren pactar con el PP son contenidos concretos. Es la tónica en todas las negociaciones de la extrema derecha, sobre todo desde que abandonaron los ejecutivos autonómicos.

Fuentes del PP insisten en que en esta primera conversación no hablaron de candidatos concretos, pero como publicó este periódico el único nombre que ahora mismo hay encima de la mesa es el de Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, que tiene acta de diputado en Las Cortes (condición necesaria para ser investido) y que, además, tiene interlocución directa y fluida con Vox.

En el PP creen que es viable resolver la crisis valenciana pronto por varios motivos. El primero, insisten, es que la comunidad tiene unos Presupuestos para este año aprobados. De hecho, los pactó Mazón con Vox el pasado mes de mayo –a diferencia de otras comunidades donde no se llegó a un acuerdo, como Extremadura, que ya va a elecciones; y Aragón, donde por ahora no hay cuentas públicas–.

Esos Presupuestos están siendo esenciales para ejecutar ayudas de la reconstrucción después de la trágica dana. Y si la autonomía fuera a elecciones, insisten desde Génova, todo quedaría paralizado durante varios meses. La reflexión que se hacen en el PP es la siguiente: «Teniendo presupuestos y pudiendo dar continuidad a esta legislatura, ayudar a los valencianos que siguen afectados, algunos sin casa incluso, otros que dependen de la ejecución de esas ayudas, sería muy difícil decirles que por cálculos políticos todo se para».

En Vox aseguran que no tienen ningún temor a acudir a las urnas y, además, en los últimos días han desplegado mensajes muy duros contra el PP, precisamente por entender que su «abandono» a Carlos Mazón le ha dado un balón de oxígeno al Gobierno de Pedro Sánchez. Dirigentes populares reprochan a su rival por la derecha que quisieran que el hoy presidente en funciones continuara en la Generalitat porque su permanencia les está haciendo crecer en las encuestas.

Después de esta primera llamada entre los dos dirigentes nacionales, la negociación se trasladará al plano autonómico aunque en Vox todas las conversaciones se centralizan en su sede nacional. Los grupos parlamentarios valencianos tienen 12 días para proponer candidatos a la investidura. Según explican fuentes del PP a ABC, el nombre de Juanfran Pérez Llorca es «el único posible» dado que los miembros del Consell renunciaron a su acta y no tienen escaño en el Parlamento autonómico. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, siempre presente en Génova, no entra en la carrera en este momento. No dejará la alcaldía.

En todo caso, el candidato sería una «solución temporal» como especificaron las mismas fuentes, pensando en «esta situación extraordinaria» y dejando claro que Feijóo tendrá las manos libres para decidir la candidatura de las próximas elecciones autonómicas, sean en 2027 o antes.