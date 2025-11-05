Suscribete a
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Génova confía en una negociación «rápida» con Vox para resolver la sucesión de Mazón

Feijóo y Abascal tienen la primera conversación, que ahora seguirá a nivel autonómico

El líder de Vox, dispuesto a hablar para un nuevo acuerdo, pero «sin miedo a ir a elecciones»

Pérez Llorca calla, Catalá se ve como alcaldesa y Mompó niega que se postulara para suceder a Mazón

El único nombre posible ahora, Juanfran Pérez Llorca

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. ÁNGEL DE ANTONIO.
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

El PP quiere solucionar lo antes posible la crisis valenciana que ha abierto la dimisión de Carlos Mazón. Su renuncia ha dejado demasiados flecos sueltos, empezando por su sucesión. La falta de entendimiento en el propio partido se ha evidenciado en los últimos días: ... tiempos desacompasados, desajustes en el discurso y una negociación con Vox para sacar adelante otra investidura. Al menos, explorarla. En la dirección nacional son conscientes de que deben actuar con celeridad. Quedó claro ayer mismo con la primera llamada telefónica entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Los dos líderes políticos no hablaban desde el pasado verano, cuando se reunieron en el Congreso de los Diputados.

