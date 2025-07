Génova buscará vías para desactivar a Camps y que se retire

Francisco Camps llevaba meses dando señales. El expresidente de la Generalitat valenciana nunca ha escondido su ambición de volver a la primera línea de la política, pero desde que se confirmó la absolución de todas las causas judiciales que le perseguían su apuesta ... ha sido más decidida. Algunos dirigentes advirtieron hace tiempo a Génova de que si no conseguían tranquilizarle, darle alguna garantía y hacerle entender de que el tiempo político ha cambiado, la situación podía «descontrolarse». El acto en el que anunció su candidatura -este miércoles- se iba a celebrar antes del congreso nacional de Alberto Núñez Feijóo, pero algunas voces le convencieron de que lo retrasara.

Camps ha cuidado mucho las formas en este desafío. Siempre lo ha hecho dando, por ejemplo, «apoyo absoluto» al líder nacional, peleando por avales de cara al congreso; e incluso defendiendo a Carlos Mazón de las críticas más feroces por la gestión de ladana. Pero nunca ha dejado de insistir en que quería volver a tener un sitio en la organización. Recuperar lo que perdió.

El expresidente, además, no es ajeno a la situación de enorme debilidad que atraviesa su comunidad y lo tocado que está Mazón, por mucho que se haya mantenido en el puesto y no dé muestras de que esté pensando en dar un paso al lado en el futuro. Mazón ligó su futuro a la reconstrucción de la provincia de Valencia, con municipios completamente arrasados por la riada, y ahí se mantiene. En la dirección nacional siguen descartando un relevo ahora -otra cosa será cuando se analice la próxima cita electoral- y tampoco hay fecha para el congreso autonómico.

Acuerdo

La intención -según todas las fuentes consultadas- es retrasarlo al máximo, lo que lo sitúa en 2026, incluso bien avanzado el año. Y en ese tiempo, explican los dirigentes consultados, esperan poder llegar a un acuerdo con Camps para que se retire de la carrera. En el entorno de Feijóo intentan evitar la cuestión interna, insistiendo en que no contribuirán a desviar el foco de Pedro Sánchez y la crisis del Gobierno. Pero el secretario general, Miguel Tellado, recién estrenado en el cargo pero que conoce muy bien a Camps y la situación que atraviesa la comunidad, ya dejó claro que considera un «error» la decisión porque abre «debates» que se alejan del objetivo prioritario, que debe ser la reconstrucción.

En privado, hay dirigentes que dan por hecho que Tellado se pondrá al frente de este primer conflicto interno más pronto que tarde. Confían en sus «habilidades orgánicas», pero también piensan que será «implacable» para resolver la situación. El nombramiento del gallego como número dos del partido tiene el cometido de engrasar la maquinaria en clave electoral pero, también, evitar cualquier crisis orgánica que pueda debilitar al partido y a Feijóo.

No tiene ninguna posibilidad

Y hay una coincidencia, según todos los consultados, en que se encontrará «la vía» para que Camps asuma que no puede pelear en unas primarias e ir a un congreso de frente. Los estatutos aprobados el pasado fin de semana -y por los que Isabel Díaz Ayuso decidió no dar la batalla- se aplicarán al resto de territorios. Lo que implica que si cumple los requisitos -1.000 avales necesita- estaría en disposición de entrar en la contienda.

Aunque nadie piensa que la sangre llegará al río, tanto dirigentes nacionales como valencianos están convencidos de que Camps busca «una especie de rehabilitación» y no será tan fácil combatir ese empeño. En el partido insisten en que «no tiene ninguna posibilidad» con el órdago porque no controla las provincias ni tiene tantos apoyos como él piensa. Pero admiten que «el ruido» no va a desaparecer, sobre todo si cumple su amenaza de hacer campaña desde el día 29 de agosto recorriendo la Comunidad de norte a sur.

La imagen del acto de esta semana, rodeado de jóvenes para confirmar su candidatura, dista mucho del que hizo en el mes de mayo, cuando no faltaba ni una figura de su etapa al frente de la Generalitat, muchos condenados por corrupción: Carlos Fabra, Alfonso Rus, Francisco Martínez y Josep María Felip entre otros. Allí proclamó que el partido «no funcionaba bien» y que se ponía a «disposición» de la militancia. En el de hace dos días aclaró su aspiración: «Quiero volver a ser el presidente del PPCV».

Dirigentes veteranos confían en que Camps se conforme con «algo intermedio», con volver a formar parte del partido e incluso tener «alguna salida», pero que en ningún caso pelee por dirigir la formación. En Génova se decantan ahora por la prudencia y estudiarán los distintos escenarios, no siendo uno de ellos que pretenda ser el presente y el futuro de una comunidad clave.