Gastronomía, viajes culturales y visitas guiadas, entre las actividades organizadas por la Asociación Cultural Montes de Toledo El responsable de la editorial Ledoria, Jesús Muñoz presentó el libro 'Historia abreviada de Toledo', de Ventura Leblic, presidente de la asociación

La Asociación Cultural Montes de Toledo ha celebrado su asamblea anual donde se ha dado a conocer las actividades que se van a realizar en el último trimestre del año, cuya reunión estuvo presidida por el presidente de la asociación, Ventura Leblic.

La primera de estas citas será el 11 de octubre. Será una visita a la iglesia de San Cipriano y posteriormente, a las Cortes de Castilla-La Mancha. También se visitará la localidad toledana de Totanés, un pequeño pueblo con gran bagaje cultural, donde se degustará un cocido.

En noviembre se celebrarán las II Jornadas de Arqueología con localidades candidatas como Brihuega (Guadalajara), Almagro (Ciudad Real) y el Ayuntamiento de Madrid. En el mes, también se visitará Horcajo de los Montes (Ciudad Real) y se cerrará la convivencia de Navidad. También está previsto viajar a las Tierras del Cid.

En la pasada Noche del Patrimonio fueron más de mil personas las que visitaron la exposición permanente del patrimonio de la Asociación Cultual Montes de Toledo.

La cita también sirvió para que el responsable de la editorial Ledoria, Jesús Muñoz, presentara el libro 'Historia abreviada de Toledo', de Ventura Leblic.