magistrado e instructor de la audiencia nacional hasta 2024

García-Castellón: «Las conexiones de Leire Díez con la dirección del PSOE son evidentes»

El juez del caso Banesto, Villarejo o Tsunami Democràtic ha publicado 'Habla, para que se conozca'

La Fiscalía afirma que «el plan delictivo» de Leire Díez buscaba «denigrar a la UCO y a Anticorrupción»

El magistrado e instructor de la Audiencia Nacional hasta 2024, Manuel García-Castellón
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

Treinta años al frente de algunas de las investigaciones que cambiaron la historia del país, como la que llevó a prisión al empresario Mario Conde o en la que apreció delito de terrorismo contra el expresidente catalán fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont, dan ... para mucho. El magistrado Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952), jubilado el año pasado de su último puesto como instructor en la Audiencia Nacional, acaba de publicar 'Habla, para que se conozca' (Planeta), un libro en el que, ayudado de la pluma de los periodistas Ernesto Sáenz de Buruaga y Luis del Val, repasa su trayectoria, en la que reconoce haber sufrido presiones, amenazas y algún que otro desengaño. Atendió a ABC a punto de que el libro llegase a las librerías en plena efervescencia de los casos Koldo y Leire y a las puertas del juicio al fiscal general.

