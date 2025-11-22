García Ortiz no podrá beneficiarse de un indulto total tras su condena

El Estatuto Orgánico de la Fiscalía obliga a expulsar de la carrera a cualquier miembro del Ministerio Público que haya sido condenado por delito doloso, lo que, según fuentes consultadas por ABC, afecta de lleno a Álvaro García Ortiz aunque el fallo de la ... sentencia hable de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.

La clave está en el artículo 44.2 del Estatuto fiscal, en virtud del cual «están incapacitados para el ejercicio de funciones fiscales (...) los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación». En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses (lo que no es el caso, pues la inhabilitación es por dos años), «el fiscal general del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de fiscal por la sanción de suspensión de hasta tres años».

Por si había alguna duda de la importancia que una condena tiene cuando esta recae en un miembro del Ministerio Fiscal, el artículo 46 de este mismo estatuto señala que la condición de fiscal «se pierde en virtud de alguna de las causas siguientes: renuncia, pérdida de la nacionalidad española, sanción disciplinaría de separación del servicio, haber incurrido en alguna de las causas de incapacidad y -aquí está la cuestión-, «pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos».

Es precisamente esta inhabilitación para cargo público la que lleva aparejado el delito por el que García Ortiz ha sido condenado, la revelación prevista en el artículo 417.1 del Código Penal: «La autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años (..) Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».

Si el tribunal que ha condenado no está de acuerdo, el indulto no podría ser en ningún caso total, pero sí parcial

A su vez, el artículo 35 del Reglamento de la carrera señala que «la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme, con el alcance que en la misma se establezca».

Acusaciones personadas en el procedimiento de García Ortiz ven claro que la inhabilitación implica dejarle fuera de la carrera. «El régimen disciplinario del estatuto fiscal es rotundo: un fiscal condenado por delito doloso no puede ejercer de fiscal», dicen.

¿Y cómo se lleva a cabo esa separación del servicio? Según el artículo 34 del Reglamento de la carrera fiscal, la separación del servicio será acordada, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, y en este reglamento, por la persona titular del Ministerio de Justicia a propuesta de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previo informe favorable del Consejo Fiscal, mediante la instrucción del correspondiente expediente disciplinario». Fuentes jurídicas añaden que la instrucción de ese expediente la tiene que hacer el área de inspección de la Fiscalía General del Estado, en manos de María Antonia Sanz Gaite, persona de la máxima confianza y testigo de la defensa en el juicio a García Ortiz. Advierten que no hacerlo supondría una infracción grave prevista en el artículo 63 del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Por tanto, y con la normativa en la mano, al fiscal general le quedarían dos opciones para poder seguir siendo un miembro más del Ministerio Público, como este viernes informó ABC: bien a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción o en el juicio (consiguiendo, por ejemplo, la nulidad de los registros para que decaiga toda la prueba obtenida en ellos) o bien la vía del indulto que no sería la primera vez que este Gobierno explora. Esta medida de gracia la podría solicitar en este caso el interesado (el propio fiscal general), cualquier otra persona en su nombre e incluso el Ministerio Fiscal o el Ejecutivo. La solicitud tendría que contar con el informe del tribunal sentenciador, que aunque no es vinculante para el Gobierno -como se vio con los condenados del 'procés'-, sí es determinante porque si no está de acuerdo sólo sería posible el indulto parcial y no total.

La otra vía, la de intentar enmendar al Supremo recurriendo al Tribunal Constitucional. permitiría al condenado llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en caso de que el órgano que preside Conde-Pumpido no le dé la razón y estime un eventual amparo.

El caso de Gómez de Liaño

Es la vía a la que acudió el hoy abogado Javier Gómez de Liaño cuando fue apartado de la carrera judicial por un delito de prevaricación por el que el que el Gobierno de Aznar le indultaría. Nueve años después de la condena, en julio de 2008, Estrasburgo le dio la razón y consideró que el tribunal que le juzgó en el caso Sogecable no fue imparcial. El propio exmagistrado recordaba este viernes en una entrevista en televisión el fallo de García Ortiz llamando a la prudencia a la espera de conocer los argumentos jurídicos de la sentencia y los votos particulares que se conocerán en las próximas semanas.

El jurista considera significativo el hecho de que el Tribunal Supremo aluda en el fallo a la «inhabilitación especial para el empleo o cargo de fiscal general» y no para el empleo o cargo de fiscal. Lo ve relevante porque el Estatuto y el Reglamento de la carrera fiscal tienen que ceder, dice, ante el principio de especificidad de la resolución del TS, con lo que cualquier interpretación «expansiva» de ese fallo no sería correcta.