García Ortiz no podrá beneficiarse de un indulto total tras su condena

El fiscal general inhabilitado está «muy tranquilo» y arropado por sus allegados

Los fieles a García Ortiz, noqueados, tristes y en 'shock'

El fiscal general, el pasado lunes, en la toma de posesión de la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, en La Coruña
El fiscal general, el pasado lunes, en la toma de posesión de la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, en La Coruña acb
Nati Villanueva

El Estatuto Orgánico de la Fiscalía obliga a expulsar de la carrera a cualquier miembro del Ministerio Público que haya sido condenado por delito doloso, lo que, según fuentes consultadas por ABC, afecta de lleno a Álvaro García Ortiz aunque el fallo de la ... sentencia hable de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.

