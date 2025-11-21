García Ortiz será inhabilitado aunque recurra al Constitucional en busca de amparo

Aunque la Sala Segunda ha hecho público el fallo, no será hasta la notificación de la sentencia, previsiblemente en unas dos semanas, aventuran fuentes jurídicas, cuando se considere ejecutable lo dispuesto en ella, es decir, la inhabilitación de dos años, la multa de 7.200 ... euros y la indemnización de otros 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. Ninguno de los pasos que pueda dar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a partir de ese momento puede paralizar lo acordado por los magistrados. Ni siquiera un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esto es así porque el Tribunal Supremo es la más alta instancia jurisdiccional del país y sus sentencias son firmes sin que quepan recursos ordinarios ni extraordinarios. Sí sería previsible que interponga un incidente de nulidad contra la sentencia ante el propio Supremo antes de acudir al órgano de garantías, pero, como recuerdan fuentes jurídicas, no se trata de un recurso propiamente dicho, sino de un incidente, como su nombre indica: no suspendería nada.

Una vez notificada la resolución la vía que se abre para el fiscal general es la petición de amparo al Constitucional por supuesta vulneración de derechos fundamentales por parte del Supremo. La Abogacía del Estado ha dado muchas pistas a lo largo de la instrucción y en el propio juicio sobre cuál será el caballo de batalla del todavía hoy fiscal general: pelear por la nulidad de los registros que se hicieron en el despacho de García Ortiz y sobre todo en el de su subordinada, Pilar Rodríguez, del que se desprende gran parte de la prueba, pues a diferencia del condenado, ella no borró nada y eso ha permitido reconstruir los momentos clave de la filtración. Aunque los agentes explicaron que el volcado de la información de los dispositivos tenía que ser completo con el fin de filtrar después la información relevante para la causa, la defensa del fiscal general considera que estos registros fueron desproporcionados y que los agentes de la UCO incumplieron los términos del auto.

No hay duda de que los votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo serán determinantes para la defensa del fiscal general a la hora de cuestionar ante el Constitucional la condena del Supremo. Ya lo fue el de Andrés Palomo cuando desde la Sala de Apelaciones se opuso a que García Ortiz se sentara en el banquillo. Para estimar o desestimar este recurso de amparo antes tendrá que haber superado el trámite de la admisión. Si se cerrara esta vía, García Ortiz aún podría ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo.

Otra de las vías por las que García Ortiz podría librarse de su inhabilitación es la del indulto, que alguien tendría que pedir para él y que depende en última instancia del Gobierno. En este caso se pediría opinión al tribunal sentenciador, si bien, como se vio con el 'procés', su informe no sería vinculante: la última palabra la tiene el Ejecutivo.