García Ortiz será inhabilitado aunque recurra al Constitucional en busca de amparo

Tan pronto como la sentencia sea notificada, el fiscal general será apartado de la carrera durante dos años, pues la ejecución es firme

El Supremo condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Pleno del Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido
Nati Villanueva

Madrid

Aunque la Sala Segunda ha hecho público el fallo, no será hasta la notificación de la sentencia, previsiblemente en unas dos semanas, aventuran fuentes jurídicas, cuando se considere ejecutable lo dispuesto en ella, es decir, la inhabilitación de dos años, la multa de 7.200 ... euros y la indemnización de otros 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. Ninguno de los pasos que pueda dar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a partir de ese momento puede paralizar lo acordado por los magistrados. Ni siquiera un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esto es así porque el Tribunal Supremo es la más alta instancia jurisdiccional del país y sus sentencias son firmes sin que quepan recursos ordinarios ni extraordinarios. Sí sería previsible que interponga un incidente de nulidad contra la sentencia ante el propio Supremo antes de acudir al órgano de garantías, pero, como recuerdan fuentes jurídicas, no se trata de un recurso propiamente dicho, sino de un incidente, como su nombre indica: no suspendería nada.

