Yolanda Díaz se suma al frente 'anti Altri' y pone en duda el apoyo del Gobierno

Para los que albergaban dudas sobre si el Gobierno de España respaldará el proyecto de Altri con fondos europeos si la Xunta da luz verde a la construcción de la fábrica, las declaraciones de ayer de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, no invitan al optimismo.

En una reunión con miembros de la plataforma Ulloa Viva en Agolada (Pontevedra), Díaz calificó de «barbarie» el proyecto de la multinacional lusa, poniendo en duda las cifras de empleo que generaría su ejecución (500 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos), algo «que no se cree nadie» según la vicepresidenta, que se posicionó como «radicalmente en contra». Todo ello tras reunirse en lo que parecía ser un antiguo alprendre del que ondeaba una bandera donde se leía claramente: «Celulosa de Altri no, fuera la contaminación».

La ministra de Trabajo argumentó su postura contra la construcción de la fábrica de fibra textil a base de celulosa, «por ser un proyecto altamente contaminante, por vulnerar los valores ambientales de nuestro país, por poner en riesgo la salud pública de la población y de nuestro país y por la carencia de valores democráticos primarios», especificó Díaz, que no dudó en agradecer a los miembros de plataforma Ulloa Viva su trabajo e invitar al conjunto de la población gallega a posicionarse contra la fábrica y en «defensa de valores de naturaleza, de Galicia».

«Mi compromiso como vicepresidenta del Gobierno es luchar contra la ubicación y desarrollo de este proyecto (…). Estoy segura de que el sentido común se impondrá, como ya se impuso en otras ocasiones en Galicia, y vamos a ser capaces, colectivamente, como pueblo, de parar esta barbarie», añadió la vicepresidenta del Gobierno.

Pero, al ser preguntada por la partida de fondos europeos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, validó como viables para este proyecto dentro del programa de descarbonización industrial que promueve la Unión Europea, la política no fue tan contundente. «Eso no me compete a mí, tenemos que conocer primero la resolución sobre el Perte», señaló la vicepresidenta, para añadir a continuación que esperará a conocer el desenlace de la licitación, si finalmente se concede a Altri, para dar su opinión. Por lo tanto, el Ministerio de Industria tendrá la última palabra sobre si se incluye el proyecto dentro de la dotación de los fondos europeos.

Por su parte, la portavoz de la plataforma Ulloa Viva, Marta Gontá, se mostró «agradecida» por el apoyo de la ministra y «contenta» de poder mostrarle los datos, confiando en que se una a ellos para hacer frente al proyecto de la empresa lusa. «Esperamos que Yolanda Díaz sea nuestra principal garantía para poder frenar este proyecto que no nos va a traer nada más que pobreza», indicó Gontá. La portavoz añadió que su lucha «acabará donde tenga que acabar. En un juzgado de Madrid o Bruselas», tras contar con, al menos, el apoyo de «una parte del Gobierno».

Críticas a la Xunta

Díaz también aprovechó para señalar a la Xunta como artífices del «diseño y autorización de este proyecto», del que el Gobierno central «no es copartícipe» y criticó que desde la administración gallega no se están defendiendo los intereses de la zona y del país. «Se está posicionando, como siempre, del lado de una grandísima multinacional», indicó la vicepresidenta del Gobierno.

«Mi compromiso va a ser luchar contra la ubicación y el desarrollo de este proyecto. Y me consta que los grupos políticos que nos acompañan también lo harán así», dijo en alusión a Sumar. Por ello, recetó que lo que necesita la comarca de Ulloa es la promoción de proyectos dentro de «un modelo de producción primario», que «no sea agresivo» y «generador de puestos de trabajo de calidad. «Proyectos en ubicaciones como está tienen que estar validados por las personas que lo habitan, que es justo lo contrario de lo que está haciendo la Xunta», zanjó.