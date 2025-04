Xunta y sector sitúan en verano el fallo del TJUE sobre el parón eólico

Será en torno a este verano cuando el Tribunal Superior de la Unión Europea (TJUE)dicte sentencia sobre el parón que afecta al sector eólico gallego, a raíz de los múltiples fallos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspendieron las autorizaciones que la Xunta había dado a parques, paralizando los proyectos. Al menos, son esas fechas las que barajan tanto la asociación eólica de Galicia (EGA) como el Gobierno gallego, que mantuvieron ayer una reunión enfocada precisamente a analizar la coyuntura, después de que el Tribunal Supremo estableciese una nueva jurisprudencia que abrió la puerta a reactivar más de 1.500 euros en inversiones eólicas –un «espaldarazo» que avala el «buen hacer» de la administración gallega, a ojos de la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez–. Tanto la Xunta como los promotores, manifestaron, confían en que Europa brinde un pronunciamiento «positivo», que revoque las decisiones del TSXG y allane el terreno para una reactivación del sector.

La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático incidió en que, desde 2011, se llevaron adelante más de 1.500 evaluaciones ambientales «sin que se cuestionaran nunca hasta que llegó el boom eólico»; si bien entiende que, a raíz de los fallos del Supremo, «ya se sabe que se hacía bien la parte de información y consulta pública y también la parte de no fraccionamiento de la eólica». Porque, en aquellas sentencias, el tribunal sentó precedente para uno de los tres argumentos esgrimidos por el TSXG, avalando el modelo de tramitación ambiental de la Xunta –aplicado en función de cada proyecto y no de forma fraccionada, cuestión censurada por el tribunal gallego–, estableciendo que la vía fue correcta aunque los parques eólicos compartan instalaciones de conexión. Y Vázquez resumió la necesidad del no fraccionamiento con una «comparativa»: «No podemos tener doble carril para llegar a todos los núcleos de población de Galicia. La lógica es que se puedan compartir esas carreteras energéticas y esos servicios para cuidar mejor el territorio y el medio ambiente».

En cualquier caso, explicó que en su encuentro con el sector «se analizaron las sentencias, se vieron las situaciones a nivel particular, y todos coincidimos en que ahora hay una mayor seguridad jurídica que nunca se tuvo que poner en entredicho, pero también hay un camino que hay que seguir andando y donde no sabemos qué opina el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia«.

Con ella se reunió, por parte de la EGA, el director de la patronal eólica, Manuel Pazo, que en declaraciones a los medios lamentó el tiempo «perdido» hasta ahora y advirtió que buena parte de los proyectos paralizados tendrán que reformularse, previsiblemente comenzando también una nueva tramitación. Y, en la misma línea, la conselleira censuró que va «demasiado tiempo perdido», tanto para los promotores como «desde el punto de vista ambiental», y explicó que, según sus númeos, «se dejarían de emitir otros 2,7 millones de toneladas de CO2» si los proyectos pendientes pudiesen empezar a funcionar. Es decir, «lo equivalente a las emisiones de más de 2 millones de coches circulando durante todo un año y la cuarta parte de lo que tiene que dejar de emitir la Comunidad para alcanzar la neutralidad climática en 2040», añade la Xunta en un comunicado.

«Volver a ser los primeros»

Galicia, insistió Vázquez, perdió inercia en la carrera de las renovables y ha quedado relegada la cuarta posición entre las CCAA en implantación de energía eólica, por lo que instó a trabajar para «volver a ser los primeros». «Os va a defender la asesoría jurídica, defendiendo el trámite de la Xunta en todos los campos. Máxime en uno que nos preocupa a todos, que es el medioambiental», concluyó dirigiéndose a los promotores, a los que agradeció que sigan apostando por «el empleo verde».