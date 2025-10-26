La Xunta censura el rechazo de la ministra de Infancia a su sistema de acogida

El Gobierno gallego respondió este domingo a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, horas después de que esta anunciase la intención del Ejecutivo de limitar a 10 o 15 los menores extranjeros que podrán acoger los centros públicos y afirmar que el ... del que se pretende poner en marcha en Monforte de Lemos (Lugo) «no es el modelo» que aprueba. En un comunicado recogido por Ep, la Xunta replica a la ministra que la Administración gallega «no acepta lecciones de un Gobierno que ya creó en Galicia centros específicos para menores migrantes«, en referencia al puesto en marcha en Mondariz Balneario, de 300 plazas, en un concello con 600 habitantes.

En el escrito destaca que Galicia lleva «años acogiendo a menores migrantes» y que este debido a las imposiciones del Gobierno de Sánchez, se ve en el deber de poner en marcha recursos específicos para su acogida que tendrán que ser sufragados por la propia Xunta, dado que el Ejecutivo «en este 2025 acercó 0 euros para menores migrantes». En la misma línea, pide explicaciones a la ministra de Infancia sobre «por qué quiere recortar en un 75% la financiación de la acogida de menores migrantes«; si bien, insiste, »todos los migrantes que lleguen a Galicia recibirán una acogida digna, como siempre«, por parte de la Xunta.

A mayores, en el comunicado invita a Rego a ponerse «a trabajar» para cumplir el auto del Tribunal Supremo «que le obliga a acoger a 1.000 menores solicitantes de protección internacional».