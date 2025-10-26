Suscribete a
La Xunta censura el rechazo de la ministra de Infancia a su sistema de acogida

Replica que «no acepta lecciones de un Gobierno que ya creó en Galicia centros específicos para menores migrantes»

El Gobierno cuela a otros 15 menores inmigrantes en Galicia a espaldas de la Xunta

La ministra Sira Rego, en una imagen de archivo
La ministra Sira Rego, en una imagen de archivo EFE

ABC

SANTIAGO

El Gobierno gallego respondió este domingo a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, horas después de que esta anunciase la intención del Ejecutivo de limitar a 10 o 15 los menores extranjeros que podrán acoger los centros públicos y afirmar que el ... del que se pretende poner en marcha en Monforte de Lemos (Lugo) «no es el modelo» que aprueba. En un comunicado recogido por Ep, la Xunta replica a la ministra que la Administración gallega «no acepta lecciones de un Gobierno que ya creó en Galicia centros específicos para menores migrantes«, en referencia al puesto en marcha en Mondariz Balneario, de 300 plazas, en un concello con 600 habitantes.

