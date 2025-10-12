Suscribete a
La Xunta rechaza el recurso del Ayuntamiento de Santiago para ser zona tensionada, y Raxoi prepara una nueva solicitud

En agosto, el Ejecutivo gallego dio por desistida la solicitud del Ayuntamiento de Santiago al considerar que no dio «respuesta válida» al requerimiento de enmendar y completar la documentación

El concello compostelano trabaja en una nueva solicitud
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santiago para ser declarado zona de alquiler tensionada --mecanismo de la ley estatal de vivienda que permitiría limitar precios del alquiler--. Así, fuentes de Raxoi consultadas ... por Europa Press han confirmado que recibieron la respuesta del Ejecutivo autonómico y actualmente están preparando la documentación con el objetivo de presentar una nueva solicitud e iniciar de nuevo el procedimiento.

