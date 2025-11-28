La Xunta lamenta que la USC prorrogue el acuerdo para Medicina y ve «abiertas todas las posibilidades»

La Xunta amaneció el viernes confiando en que el culebrón del grado de Medicina encontrara un punto final con la ratificación del acuerdo de descentralización por parte de los distintos órganos de gobierno de las universidades públicas. Pero media hora antes de que se ... reuniera el equipo rector de la USC, una llamada informaba a San Caetano de que el pacto no se sometería a votación, sino que se demoraría un tiempo, en el que se intentaría convencer a la reticente Facultad de Medicina. El optimismo se tornó en una indisimulada incredulidad, después de las horas que las consellerías de Educación y Sanidad han dedicado a tutelar las negociaciones que fructificaron en el acuerdo que este viernes saltaba por los aires.

«Aquí había un pacto entre los tres rectores y dos conselleiros, y por cuestiones internas uno de los primeros lo ha roto», reflexionan en voz alta desde la Xunta, «así que ahora tendrá que convencer a los otros dos rectores de cualquier cambio que se quiera introducir». Parece que la UDC no está por la labor de volver a sentarse en la mesa de negociación, aunque las fuentes consultadas recetan «prudencia y firmeza» ante lo que pueda venir.

Desde los departamentos autonómicos implicados en este proceso se lamenta la decisión adoptada, y solo se ven dos escenarios posibles. Uno, que Antonio López alcance un acuerdo «muy rápido» con sus críticos de la Facultad de Medicina, y convenza con igual rapidez a sus dos homólogos de La Coruña y Vigo; o que esto se demore en el tiempo y ahí «se pueden abrir todas las posibilidades», estiman desde la Xunta.

¿Cuáles son esas posibilidades? Las fuentes consultadas por ABC evitan ponerle nombre o especificar en qué podrían consistir, y se remiten a un planteamiento muy simple: «han cambiado las circunstancias». Cuando la UDC oficializó su aspiración para tener la facultad de Medicina, la Xunta ejerció una visible tutela del proceso «porque teníamos una idea clara que nos parecía la más correcta». Ahora que el acuerdo derivado de esa idea ha saltado por los aires, «evaluaremos los cambios que se planteen».

Lo que sí insisten es que «no hay nada descartable» y «nos sentimos libres» para poder variar la posición defendida hasta el momento, que había sido la de mantener Medicina bajo una única Facultad, dentro de la Universidad de Santiago de Compostela. El malestar en los conselleiros Gómez Caamaño y Rodríguez fue visible en la jornada de este viernes. La partida por el grado de Medicina apunta a volver a repartir cartas, y la USC, que partía con la mejor mano hace dos meses, acaba de perder varios triunfos, porque «esto no le sale gratis a nadie».