La Xunta lamenta que la USC prorrogue el acuerdo para Medicina y ve «abiertas todas las posibilidades»

De izquierda a derecha: el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el rector de la USC, Antonio López; el rector de la UDC, Ricardo Cao; el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño
José Luis Jiménez

Santiago

La Xunta amaneció el viernes confiando en que el culebrón del grado de Medicina encontrara un punto final con la ratificación del acuerdo de descentralización por parte de los distintos órganos de gobierno de las universidades públicas. Pero media hora antes de que se ... reuniera el equipo rector de la USC, una llamada informaba a San Caetano de que el pacto no se sometería a votación, sino que se demoraría un tiempo, en el que se intentaría convencer a la reticente Facultad de Medicina. El optimismo se tornó en una indisimulada incredulidad, después de las horas que las consellerías de Educación y Sanidad han dedicado a tutelar las negociaciones que fructificaron en el acuerdo que este viernes saltaba por los aires.

