La Xunta lamenta que Sánchez «condene» a los gallegos a seguir pagando peajes

Las tres grandes fuerzas políticas del arco parlamentario gallego —PPdeG, BNG y PSdeG— coinciden en que la AP-9, la principal autopista de la Comunidad Autónoma, debe ser gratuita. De hecho, el Parlamento gallego ha aprobado en varias ocasiones reclamar al Gobierno central tanto la transferencia de su titularidad a la Xunta como su gratuidad ... . Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue dilatando la cuestión y muestra prisa por avanzar en las gestiones. Es ahí, en los detalles, en los tiempos y en los reproches por decisiones pasadas, donde se enreda el debate y se intensifica la disputa entre las tres fuerzas políticas gallegas.

El PPdeG reclama urgencia. Para el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la AP-9 debe ser «libre y gratuita lo antes posible», y por eso ha apremiado al Gobierno central a «estar a la altura» de las demandas de la ciudadanía gallega, evitando que sigan pagando peajes durante años.

Todo ello ocurre en el contexto del ultimátum que, en julio, la Comisión Europea dio al Ejecutivo español para corregir las irregularidades en las prórrogas de las concesiones de la AP-66 —Autovía de la Plata— y la AP-9, que, según Bruselas, vulneran la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones de autopistas.

Rueda se ha pronunciado sobre este asunto durante un acto en O Grove (Pontevedra), relacionado también con infraestructuras viarias, concretamente el proyecto de prolongación de la autovía de O Salnés hasta A Lanzada, ya que actualmente solo llega hasta Sanxenxo. En ese contexto, el presidente gallego ha aprovechado para reivindicar el esfuerzo de la Xunta «en materia de infraestructuras viarias, carreteras y construcción de autovías».

Por ello, el también líder del PP gallego ha exigido que, «en este momento en el que se decide el futuro de la vía más importante de Galicia», el Gobierno de Sánchez, «que también es el de todos los gallegos y gallegas, esté a la altura y haga que la AP-9 sea libre y gratuita lo antes posible». «Espero que haga lo correcto», ha rematado Rueda, según ha recogido Europa Press.

PSdeG y BNG

El PSdeG, por su parte, plantea otros ritmos, pese a que su líder, José Ramón Gómez Besteiro, prometió la gratuidad de la AP-9 durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas, hace año y medio. Besteiro ha insistido en que avanzar hacia la gratuidad es «un ejercicio de sentido común y responsabilidad» y ha reclamado no «perder la estela» del camino iniciado por los socialistas. Pero sin mayores concreciones ni plazos.

El secretario general de los socialistas gallegos ha centrado su discurso en criticar la «incoherencia y mala fe» del PP. «Si hablamos del Partido Popular, hablamos de José María Aznar, que con el aplauso de Mariano Rajoy, de Alberto Núñez Feijóo y de Alfonso Rueda, impuso peajes gravísimos hasta el año 2048», ha denunciado, recordando que fue el Gobierno de Aznar quien prorrogó durante varias décadas la concesión a Audasa para gestionar la AP-9.

Desde el BNG se critica tanto al PP como al PSOE. «Ya está bien de que unos y otros le tomen el pelo a los gallegos y gallegas. Es hora de acabar con unos peajes que son una injusticia y una ilegalidad», ha manifestado la líder nacionalista, Ana Pontón, en una atención a los medios desde el complejo hospitalario universitario de La Coruña.

Pontón ha reprochado al Gobierno de Sánchez que siga dando «largas» y se empeñe en defender «la prórroga ilegal que concedió el PP». Por eso, ha instado al Ejecutivo central a aprovechar la «puerta» que ahora abre la UE para rescatar la AP-9 tras una ampliación «ilegal» de la concesión a Audasa.