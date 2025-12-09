Suscribete a
La Xunta duplica el presupuesto del convenio de prevención de incendios que rechaza la Fegamp

Tras no prosperar la renovación del pacto con la entidad que reúne a los municipios y provincias gallegos, los concellos podrán adherirse de manera individual a la limpieza de franjas secundarias a través de Seaga

Alejandro Gesto

Santiago

La Xunta sigue adelante con su plan para facilitar a los ayuntamientos la limpieza de franjas secundarias y prevenir los incendios forestales. A pesar de que la semana pasada la Fegamp, la Federación Galega de Municipios y Provincias, votó en contra de renovar el convenio ... con el Gobierno gallego para la realización de esas tareas, el presidente Alfonso Rueda ha anunciado este martes la aprobación de un nuevo plan al que podrán adherirse los concellos de manera individual. 

