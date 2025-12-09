La Xunta duplica el presupuesto del convenio de prevención de incendios que rechaza la Fegamp

La Xunta sigue adelante con su plan para facilitar a los ayuntamientos la limpieza de franjas secundarias y prevenir los incendios forestales. A pesar de que la semana pasada la Fegamp, la Federación Galega de Municipios y Provincias, votó en contra de renovar el convenio ... con el Gobierno gallego para la realización de esas tareas, el presidente Alfonso Rueda ha anunciado este martes la aprobación de un nuevo plan al que podrán adherirse los concellos de manera individual.

Con una duración prevista de cuatro años y 100 millones de euros de presupuesto, el convenio avanzado por el mandatario gallego tras la reunión con sus conselleiros de este martes duplica el presupuesto con respecto al anterior, vigente hasta este año. [Noticia en elaboración]

