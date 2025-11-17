La Xunta convocará 700 plazas libres y 300 promociones internas antes de que acabe 2025

La Xunta convocará antes de que finalice el presente año 700 nuevas plazas de acceso libre y 300 promociones internas para los trabajadores de la Administración Pública. Así lo ha anunciado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, durante su intervención en el debate general de ... los Presupuestos de 2026, donde además de defender la propuesta de su Gobierno como la «mejor garantía» para mantener el crecimiento «robusto» de la economía gallega, puso en valor las rebajas fiscales impulsadas por la Xunta frente a las acusaciones de la oposición, que le señalaron por retraer recursos públicos e incluso de promover un modelo de «paraíso fiscal».

«La consecuencia es que Galicia es hoy un territorio fiscalmente competitivo, con unos colectivos prioritarios a la hora de tomar nuestras decisiones de política fiscal: las rentas medias y bajas, los menores de 36 años, las familias numerosas y los colectivos vulnerables como los discapacitados», ha afirmado Corgos este lunes, que anunció la inclusión del colectivo de familias monoparentales entre estos grupos de cara a 2026.

«De media, un contribuyen gallego pagó de IRPF en 2024 casi 500 euros menos que en 2019 gracias a las reducciones de la tarifa autonómica. En el impuesto de sucesiones, Galicia es la comunidad autónoma con mejor tratamiento para los familiares directos con bases imponibles por debajo del millón de euros», continuó el conselleiro de Facenda, que desengranó una a una tanto esta medida como las novedades en las partidas de gasto.

El conselleiro ha defendido las cuentas en las que Galicia anota un nuevo máximo de 14.240 millones de presupuesto, en el que dos de cada tres euros se dedican a servicios públicos como la sanidad, la educación y la política social -en total, 10.588 millones-. De entre las partidas, destacó el incremento del 41,5% en el caso de la sanidad desde 2019 (1.655 millones más) y del 28% para la educación (661 millones de euros más) en este mismo periodo temporal. En el caso de la política social, el aumento desde el año previo a la pandemia fue del 28 (182 millones de euros más).

Respecto a la vivienda, Corgos ha destacado como «prioridad de esta legislatura» ahondar en soluciones para facilitar su acceso, como el compromiso de la Xunta de duplicar el parque público de vivienda de 4.000 a 8.000 inmuebles, «de las que 3.000 ya están en marcha».

(Habrá ampliación)