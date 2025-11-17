Suscribete a
Debate de Presupuestos

La Xunta convocará 700 plazas libres y 300 promociones internas antes de que acabe 2025

El conselleiro de Facenda defiende las rebajas fiscales «siempre que se pueda» frente a las acusaciones de la oposición de retraer recursos públicos

El BNG pide más gasto y tilda el modelo fiscal gallego de «antisocial» y el PSdeG acusa al Ejecutivo autonómico de priorizar los intereses de Génova en asuntos como la condonación de la deuda

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, durante el debate en el Parlamento
Luis García López

Santiago

La Xunta convocará antes de que finalice el presente año 700 nuevas plazas de acceso libre y 300 promociones internas para los trabajadores de la Administración Pública. Así lo ha anunciado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, durante su intervención en el debate general de ... los Presupuestos de 2026, donde además de defender la propuesta de su Gobierno como la «mejor garantía» para mantener el crecimiento «robusto» de la economía gallega, puso en valor las rebajas fiscales impulsadas por la Xunta frente a las acusaciones de la oposición, que le señalaron por retraer recursos públicos e incluso de promover un modelo de «paraíso fiscal».

