La Xunta considera «bochornoso» que el Gobierno aun defienda a García Ortiz

Las reacciones políticas en Galicia a la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado han seguido la línea de lo apuntado por los dos grandes partidos a nivel estatal. Tanto desde la Xunta como desde el PPdeG lanzan los dardos en una doble dirección ... , hacia Álvaro García Ortiz, pero también hacia el Gobierno, por alinearse sin cortapisas con el fiscal general del Estado.

«Es muy preocupante y bochornoso que un fiscal general del Estado sea condenado en el ejercicio de su cargo», diagnosticó ayer en un audio difundido a los medios el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta, Diego Calvo. Pero, con ser una situación muy delicada, para el número dos del Ejecutivo autonómico el problema no acaba ahí: «Igual de preocupante y bochornoso es que el ministro de Justicia traslade que la posición del Gobierno es seguir defendiendo al fiscal superior a pesar de su condena».

El problema, no obstante, viene de lejos: que García Ortiz se aferrase a su cargo cuando se abrió la investigación contra él por supuesta revelación de secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y que el Gobierno tampoco quisiese moverle la silla. Y eso, a juicio de Diego Calvo, según recogió Ep, «lo único que hizo fue demostrar que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado estaban sirviendo al interés político del gobierno de España».

Y las consecuencias de mantener al fiscal general del Estado en su puesto se han visto ahora. Con una condena que, a juicio del PP gallego, lanza «un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley por mucho poder o cargo que tenga». Lo dijo ayer Paula Prado, la número dos del PPdeG, en el arranque de una intervención en el marco de un debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento de Galicia. Allí, Prado lamentó que se «arrastre tan bajo el prestigio de una institución tan esencial para la democracia» como es el Ministerio Fiscal.

La secretaria general del PP gallego cree, en todo caso, que si la manera de actuar de García Ortiz «minó la confianza pública» en la Fiscalía, ahora la sentencia del Tribunal Supremo, que le condena a dos años de inhabilitación, una multa y una indemnización, repara «al menos en parte» la «herida institucional» causada.

La oposición en Galicia

Bien distintas se ven las cosas desde la acera socialista. En línea con Ferraz, el PSdeG mostró su contrariedad con el fallo condenatorio. «Las sentencias se acatan. Es lo natural», afirmó ayer el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, aclarando que «acatar no implica compartir». «No la compartimos. No conocemos aún la fundamentación completa y no concuerda con lo que parece evidente después de ver el juicio. Personalmente, sin conocerle de nada, creo firmemente en la inocencia de Álvaro García Ortiz», valoró Torrado ante la prensa.

El portavoz del PSdeG señaló que el anuncio del fallo «generó una enorme dificultad» para comprender las razones que lo motivan. «Si la ciudadanía no entiende lo que está pasando, hay un problema serio de credibilidad institucional que el propio tribunal debe resolver cuando publique los fundamentos», añadió Torrado.

Por último, el socialista consideró que la sentencia «supone no considerar creíbles a los periodistas», aludiendo a aquellos testigos que durante el juicio afirmaron que no fue García Ortiz el que les filtró la información. «Sin periodismo no hay democracia. Y el periodismo que hace su trabajo merece protección contra cualquier intento de cuestionar su legitimidad», concluyó Torrado.

Como es habitual, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, fue un paso más allá y tildó el fallo de «escándalo democrático», acusando a los jueces del Tribunal Supremo -sin nombrarlos directamente- de «hacer política» con el fin del «derrotar al Gobierno». «Al contrario, pudimos ver cómo se decía que la filtración no se hizo por parte del Fiscal General», añadió Pontón, poniendo también en cuestión el hecho de que se diese a conocer el fallo antes de que la sentencia esté redactada. «Si le hacen esto al fiscal general del Estado, qué no le harán a cualquier ciudadano», valoró la líder del BNG.

Pontón aprovechó la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco para vincular ambos sucesos y deslizar que, a su juicio, existe una «sensación» de que hay «poderes intocables» en el Estado, refiriéndose directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y «todo su entorno personal».