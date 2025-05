La Xunta no compensará a Altri si el proyecto de Palas de Rei no sale adelante Alfonso Rueda asegura que el papel de su Ejecutivo es facilitar que las iniciativas industriales que sean viables se implanten, pero en ningún caso indemnizar si no se ejecutan

Terrenos en Palas de Rei (Lugo) donde se proyecta la construcción de la fábrica de Altri Miguel Muñiz