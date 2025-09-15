La conselleira de Política Social se sube a la tribuna para dar detalles de la nueva ley

La Xunta ayudará a borrar la huella digital de las víctimas de ciberacoso El Gobierno gallego inicia los trámites para aporbar una ley «única» en España contra el acoso y la violencia digital

La Xunta ha iniciado los trámites para aprobar la Ley gallega de Acoso y Violencia Digital, un texto, que, entre otras medidas, recoge la creación de un servicio autonómico de borrado de la huella digital. Su labor será ayudar a restaurar la reputación en línea de las personas que hayan sufrido ciberacoso. Por ejemplo, a través de la difusión no consentida de imágenes de contenido sexual. También se les ayudará a verificar que ninguno de sus dispositivos ha sido geolocalizado de manera oculta por parte de sus acosadores.

En palabras del presidente Alfonso Rueda, «la Xunta tiene que estar en primera línea en la lucha contra todo tipo de violencias» y ahora actúa «contra la violencia cada vez más presente y con fórmulas cada vez más complejas que se produce a través de las redes sociales o de herramientas como la inteligencia artificial».

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, encargada de presentar los detalles del texto, «son mayoritariamente las niñas, las adolescentes y las mujeres» las destinatarias de la violencia digital, relacionada con la violencia machista y sexual, así que se pondrá el foco en ellas y en otros colectivos como el LGTBIQ+.

Para protegerlos, se desarrollará una norma «única» entre las comunidades autónomas españolas y «de las primeras a nivel europeo» que también prevé la creación de un espacio virtual donde las víctimas recibirán asesoramiento gratuito para poder evitar cualquier otro ataque: que sepan reaccionar y tomar las medidas necesarias.

Además, se desarrollarán programas psicopedagógicos de intervención especializada en adicciones y nuevas tecnologías dirigidos a todos los menores de Galicia y sus familias, a modo de servicio de orientación, tratamiento y formación específica de los profesionales del sector.

A esto se sumará la intensificación de las medidas de prevención y sensibilización en el ámbito educativo, tanto en la etapa de Secundaria como en la enseñanza universitaria, con herramientas para el alumnado.

Ahora se abre un plazo de 15 días para que todos aquellos interesados puedan hacer aportaciones. Para la elaboración del texto ya se ha tenido en cuenta la experiencia de asociaciones especializadas como Stop violencia de género digital y la experiencia de las más de 15.000 personas que fueron atendidas en los Puntos Lila desplegados por la Xunta en los principales festivales de música gallegos.