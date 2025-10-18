La Xunta anuncia grandes obras con cargo a los próximos presupuestos

Si el viernes eran el presidente de la Xunta y el conselleiro de Facenda quienes anunciaban las grandes cifras de los presupuestos del año que viene –el mayor de la historia de Galicia, con 14.240 millones de euros, nuevas rebajas fiscales y sin ... más deuda–, este sábado fueron los titulares del resto de carteras del Gobierno gallego los encargados de revelar algunos detalles del destino que tendrán los recursos asignados a sus departamentos. La mayoría coincidieron en anunciar inversiones para obras de gran calado.

Entre ellos, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha avanzado que dedicará 43,7 millones de euros de las cuentas de 2026 a impulsar las obras del Nuevo Chuac, la reforma del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. También se ha referido Gómez Caamaño a los 48,2 millones que servirán para aumentar en un 17% la partida que consolidará el calendario de vacunación «más completo del mundo».

La apuesta por la prevención, además del refuerzo de la Atención Primaria y la modernización de la red hospitalaria gallega, fueron, precisamente, los principales aspectos del ámbito de la sanidad destacados por Alfonso Rueda en la presentación de los presupuestos. Esta cartera, junto a las de Educación, Política Social y Emprego, se llevan tres de cada cuatro euros de las cuentas.

En su intervención, el máximo dirigente gallego puso el foco en la atención a la dependencia, así que, como no podía ser de otra forma, el anuncio de este sábado de la conselleira de Política Social e Igualdade ha tenido que ver con el cuidado a los mayores. Desde su Ribeira natal, Fabiola García ha avanzado que licitará con cargo a los presupuestos del próximo año el proyecto para la construcción de la futura residencia de mayores de la capital barbanzana, para lo que se reservará un millón de euros.

A esto se suma el modelo de educación gratuita desde la guardería hasta la FP o la Universidad, con ayudas para los comedores escolares. Este sábado, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha optado por trasladarse hasta el ayuntamiento orensano de Pereiro de Aguiar para anunciar la construcción del primer instituto de esta localidad. Contará con una inversión estimada de 9,5 millones de euros, por lo que será la principal actuación de este departamento en la provincia en 2026.

Por su parte, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, se ha desplazado a O Carballiño para avanzar la licitación con un presupuesto de casi dos millones de euros de un espacio único de empleabilidad que integrará la oficina de empleo y el polo de emprendimiento de la localidad.

La legislatura de la vivienda

Junto al abultado peso del gasto social, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que acompañó a Rueda el viernes en la presentación de las cuentas, destacó que «esta es la legislatura de la vivienda». Desde Pontevedra, la conselleira del ramo, María Martínez Allegue, ha anunciado este sábado que el 33% del presupuesto de su departamento irá a parar a esa provincia. De un total de 211 millones de euros, 149 serán para vivienda y 28 de ellos se quedarán en la ciudad del Lérez.

La titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha destacado, además, otra medida estrella anunciada esta semana por el presidente: la compra de bajos comerciales vacíos para destinarlos a alquiler social, a lo que la Xunta dedicará cinco millones en los próximos años.

La creciente sensibilidad por el medioambiente tiene también su hueco en las cuentas de la Xunta. Especialmente, tras la ola de incendios sufrida este verano. Como avanzó el presidente, la consellería de Medio Rural, liderada por María José Gómez, duplicará hasta los 25 millones de euros su presupuesto para intensificar los trabajos de inspección y agilizar las labores de gestión de biomasa alrededor de las aldeas para potenciar la prevención y la lucha contra el fuego.

También la consellería de Presidencia ha adelantado que destinará 330.000 euros para colaborar con los municipios más pequeños en la redacción de sus planes municipales frente a incendios forestales y 1,6 millones para la adquisición de nuevo equipamiento para la Axencia Galega de Emerxencias.

25,4 millones de euros son los que destinará la consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, dirigida por Ángeles Vázquez, a actuaciones hidráulicas para mejorar la calidad de las aguas en la ría de Arousa. La consellería do Mar, entre tanto, con Marta Villaverde al frente, destinará casi 3 millones de euros para realizar mejoras en los puertos de titularidad autonómica de la Mariña Lucense.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha destacado que Lugo tendrá un papel protagonista en la Iniciativa Estratéxica de Seguridade, Defensa e Aeroespazo (IESDA), que va a contar con una partida de 14,8 millones de euros, mientras el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha visitado el Teatro Cine Fraga de Vigo para anunciar una inversión de 10,5 millones de euros hasta 2028 para terminar sus obras.