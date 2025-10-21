La Xunta afea las trabas del Gobierno central para aplicar sus políticas de empleo

El conselleiro de Emigración y Emprego, José González, compareció este martes en el pleno del Parlamento gallego para rendir cuentas sobre la labor de su departamento y apuntalar la apuesta de la Xunta por las microcredenciales, es decir, certificaciones de competencias a través de formaciones ... de corta duración para paliar las vacantes de empleo en la Comunidad, que el conselleiro cifró en el entorno de las 12.000. Una iniciativa que, sin embargo, se enfrenta a las trabas del Gobierno central a la hora de facilitar las competencias para evitar situaciones como que las homologaciones de títulos de trabajadores extranjeros se dilaten, como ocurre a día de hoy, hasta tres años, afeó González.

«Lo que buscamos es la cualificación profesional de trabajadores desempleados orientándolos a la mejora de las competencias profesionales necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo que van a ser objeto de contratación por las empresas», destacó el conselleiro poniendo también el foco en la capacidad de «abrir las puertas» de esta medida para aquellas personas extranjeras en situación irregular que demandan un empleo.

Por otra parte, González puso en valor los logros de programas como las becas BEME, destinadas a jóvenes gallegos residentes en el extranjero para realizar estudios de posgrado -el 80% de los participantes se quedaron en la Comunidad según afirmó-, o la el Retorna Cualifica Emprego, para ofrecer oportunidades laborales a gallegos residentes en el exterior. En este sentido, insistió, como en otras ocasiones, en la necesidad del traspaso de competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo ante el «colapso administrativo» del Gobierno central.

Un paso «clave» para facilitar la incorporación de trabajadores extranjeros, continuó el conselleiro, que también solicitó que Galicia gestione directamente los permisos para actividades laborales de temporada, contratación en origen y aquellos permisos vinculados al arraigo. Todo ello unido al anuncio de que la Xunta pondrá en marcha a lo largo de 2026 una oficina de atracción de talento para «aglutinar todas las medidas destinadas a los gallegos del exterior que decidan volver para trabajar en Galicia, pero también para aquella personas de terceros países que escojan Galicia para buscar empleo», explicó González.

Críticas de la oposición

La diputada del PSdeG, Carmen Dacosta, replicó en primer lugar al conselleiro acusándole de ser «uno de los responsables» de la oleada de incendios que arrasaron Galicia el pasado mes de agosto, por haber sido el responsable de Medio Rural entre 2018 y 2024 y no llevar a cabo unas labores de previsión adecuadas. Respecto al tema de la comparecencia, el empleo, Dacosta criticó que sea una de las consellerías en las que baje la cantidad de presupuesto para 2026 pese a tener un nuevo récord de gasto en su conjunto.

«Los socialistas advertíamos de esta situación en el año 2011 y, 14 años después, aquí seguimos, señorías del Partido Popular, con un mercado laboral poco dinámico, lo dicen las organizaciones sindicales, un rural que esmorece y una juventud emigrada», afirmó la diputada autonómica.

Por parte del BNG, el diputado Ramón Tomás Fernández Alfonzo afeó la baja tasa de actividad gallega respecto al conjunto de España (población en edad de trabajar con empleo o en búsqueda activa del mismo) y puso el foco en la reducción paulatina del volumen de horas trabajadas. Un cóctel que a juicio del nacionalista se refleja en «precariedad» y la «fuga de talento» de la juventud gallega, que supera a la cantidad de población inmigrante que se incorpora al mercado laboral gallego.

«No podemos participar en un debate de empleo y condiciones laborales sin hablar de la siniestralidad, que es la máxima o mejor expresión de la calidad del empleo, así como el reflejo de las políticas laborales de cualquier gobierno. Y ahí también falla el Partido Popular», añadió Fernández Alfonzo.