La Xunta afea las trabas del Gobierno central para aplicar sus políticas de empleo

El conselleiro del ramo anuncia que Galicia aprobará en diciembre la norma que regule las microformaciones adaptadas a las necesidades de las empresas

El consellerio de Emigración e Emprego, José González, este martes en el Parlamento
El consellerio de Emigración e Emprego, José González, este martes en el Parlamento
Luis García López

Santiago

El conselleiro de Emigración y Emprego, José González, compareció este martes en el pleno del Parlamento gallego para rendir cuentas sobre la labor de su departamento y apuntalar la apuesta de la Xunta por las microcredenciales, es decir, certificaciones de competencias a través de formaciones ... de corta duración para paliar las vacantes de empleo en la Comunidad, que el conselleiro cifró en el entorno de las 12.000. Una iniciativa que, sin embargo, se enfrenta a las trabas del Gobierno central a la hora de facilitar las competencias para evitar situaciones como que las homologaciones de títulos de trabajadores extranjeros se dilaten, como ocurre a día de hoy, hasta tres años, afeó González.

