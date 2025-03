La Xunta acusa al Gobierno de relegar a Galicia al «olvido ferroviario»

El Gobierno de Pedro Sánchez relega a Galicia a una situación de «olvido ferroviario» con su «desinterés flagrante» y «falta de voluntad política», «evidente e inaceptable», para dotar a la Comunidad de las infraestructuras y servicios «pendientes». Esta es la esencia de las demoledoras conclusiones del informe elaborado por la Consellería de Infraestruturas, al que tuvo acceso ABC, y que fue debatido este jueves en la reunión semanal del Consello. El presidente en funciones, Alfonso Rueda, confirmó que será una de sus «principales» demandas a Sánchez cuando le dé fecha para la reunión que solicitará «inmediatamente» tras tomar posesión —como ya publicó previamente este diario—.

El informe—que desgrana a lo largo de casi 40 páginas los antecedentes, las demandas de San Caetano y la respuesta, a fecha de febrero del 24, del Ministerio de Transportes, encabezado por el controvertido Óscar Puente— determina que la «perspectiva», en lo tocante a infraestructuras y servicios ferroviarios en Galicia, «resulta desalentadora» por una «falta de compromiso», en lo tocante al Gobierno central, «incuestionable». El gabinete que dirige en funciones Ethel Vázquez lo atribuye a tres factores: «ausencia de respuesta» a las «propuestas» de la Xunta, reiteradas al secretario de Estado el pasado mes de octubre; «procrastinación constante» —véanse los retrasos crónicos en la llegada de los trenes Avril, que sufren el enésimo retraso, como ayer confirmó Transportes—; y «promesas incumplidas», algunas tan recientes como la hecho al BNG de que se estudiará la implantación de trenes de Cercanías a cambio del 'sí' de los nacionalistas a la investidura de Pedro Sánchez.

Con las inversiones «en un punto muerto», la «carencia de avances y compromisos palpables refleja una realidad estancada», sentencia Infraestruturas en el informe. Un «balance claramente preocupante», dijo ayer Rueda, por el que pedirá cuentas a Sánchez cuando le dé audiencia en Moncloa. La última vez, en 2022, hubo de esperar dos meses desde que cursó la petición. Y no atraviesa el jefe del Ejecutivo central precisamente el mejor momento para ocuparse de nada que no sea la delicada situación de su gobierno y partido, ante las implicaciones del caso Koldo.

El informe dedica una primera parte a la situación de las infraestructuras y una segunda a los servicios. Haciendo constar, en cada caso, los antecedentes, lo que propuso la Xunta ya el 4 de octubre del año pasado y la situación en el mes que concluyó ayer. En lo que a este punto se refiere, la conclusión casi unánime es que «no se avanzó en ninguna de las propuestas». Una parálisis que afecta a las actuaciones pendientes en la línea de alta velocidad que conecta con Madrid (variante exterior de Orense, remodelación del túnel del Padornelo, variante de Olmedo); la conexión de Lugo y Ferrol a la alta velocidad; el plan director del Corredor Atlántico Noroeste; la salida sur de Vigo; la conexión ferroviaria de la ciudad olívica con Oporto; y la línea de ancho métrico Ferrol-Ribadeo —en el caso del transporte de mercancías, se consigna, incluso, «un paso atrás», al mantenerse los tramos Ferrol-La Coruña y La Coruña-Lugo-Monforte con plazo de 2050—. Otro tanto en el caso de los servicios, igualmente sin avance alguno: además de los Avril, la recuperación de los servicios previos a la pandemia; incrementar plazas, frecuencia y personal; renovar el plan rodante; y poner en marcha el plan de puntualidad.

Punto y aparte para Cercanías. El informe plasma una apuesta total desde San Caetano, comenzando por una denuncia de una situación de agravio, constatada en el hecho de que Galicia es quinta en población en España, y cuenta con dos áreas metropolitanas (Vigo y La Coruña); pero aún así no dispone ni ha dispuesto nunca de este servicio. El gobierno gallego reclama al central que «inicie inmediatamente el análisis de las diferentes alternativas para implantar» las Cercanías en ambas áreas metropolitanas, «invitando a la Xunta a participar».

Las promesas de Besteiro

Rueda no ocultó, una vez más, que todos estos asuntos que siguen enquistados, y que parecen haber entrado en vía muerta, inquietan en San Caetano. De ahí que vayan a ocupar un lugar preferente en la batería de temas que pondrá sobre la mesa de Sánchez cuando éste le reciba en Madrid.

Al hilo, el mandatario gallego en funciones no dejó pasar la ocasión, al ser preguntado por el inminente aterrizaje de José Ramón Gómez Besteiro en la política regional —tras dejar ayer mismo el acto de diputado en el Congreso—, que éste tiene en su haber «muchos anuncios» en nombre del Gobierno, en calidad, además, de presidente de la Comisión de Transportes. Algunos, por tanto, vinculados precisamente a las infraestructuras, aunque no necesariamente ferroviarias, comenzando por la gratuidad de la AP-9 (y AP-53), cuyo rescate no descartaba; o el restablecimiento del tráfico en la A-6 (viaducto de O Castro).

Calentando ya los futuros careos en el Parlamento, durante las sesiones de control, Rueda avisó a Besteiro de que la va a «recordar» sus promesas electorales, porque si bien «ya no está en esa responsabilidad» del Congreso, «el gobierno al que comprometía (…) sí que está». «Le voy a decir que ejerza, porque sigue siendo miembro del PSOE, para que esos compromisos que él mismo anunció se cumplan», señaló.

De momento, no son más que palabras, como casi todo lo tocante a las comunicaciones en Galicia. Es de aplicación lo que apunta el informe en el capítulo ferroviario: la desatención del Gobierno genera un «impacto negativo en la movilidad y el progreso».

Más vivienda pública

Rueda se comprometió en la campaña del 18F, y así lo plasmó en su programa electoral, a aumentar en 4.200 viviendas el parque público gallego. La oposición le acusó de prometer hacer en cuatro años lo que el PP no había llevado a cabo en cuatro legislaturas. Este jueves, el presidente en funciones de la Xunta dio cuenta del visto bueno a una partida de más de 2,2 millones para ayudar a los concellos a rehabilitar inmuebles y destinarlos a alquiler social. En términos prácticos, supondrá sumar 60 viviendas y «empezar a cumplir el compromiso» que adquirió al pedir el voto para continuar al frente del gobierno regional.

Esta, reseñó, es una vía más, junto a la aportación directa de la Xunta y de la fórmula de las cooperativas. Los más de dos millones se desglosan en dos líneas de ayudas. Una para concellos de menos de 20.000 habitantes, que recibirán hasta 57.000 euros para recuperar viviendas de titularidad municipal en desuso, como las conocidas, antaño, como «casas del maestro». Y otra para «infraviviendas» en el rural (menos de 10.000 habitantes), con ayudas de hasta 15.000 euros; bien para reformar viviendas municipales en muy mal estado o, incluso, para ayudar con «carácter de urgencia» allí donde viven actualmente personas «con muy pocos recursos».

«Tranquilidad absoluta» con los contratos del Covid «Estoy absolutamente tranquilo». Alfonso Rueda se mostró este jueves tajante cuando se le preguntó por la intención del BNG de promover una auditoría de la compra de mascarillas en Galicia durante la pandemia de Covid, cuando quien se situaba al frente del ejecutivo autonómico era Alberto Núñez Feijóo. El mandatario en funciones, en aquella época vicepresidente primero, recordó que el Consello de Contas ya examinó aquellas contrataciones y les dio su visto bueno. Rueda tiene claro que lo que hace el Bloque es «desviar la atención» ahora que el PSOE, su «socio», está en apuros por el caso Koldo. Rueda censuró que los nacionalistas no consideren que han de pedir explicaciones al Gobierno, a pesar de todas las informaciones que han visto la luz en las últimas semanas, y en cambio traten de arrojar dudas sobre la actuación de la Xunta. Tampoco contempla iniciar ‘motu proprio’ una auditoría, porque esas compras «ya fueron objeto de examen» por parte de Contas, insistió. «Tranquilidad absoluta», zanjó el líder conservador.