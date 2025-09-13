La conselleira de Política Social, Fabiola García, este sábado en el centro que acogerá a los menores

La Xunta abrirá en Monforte de Lemos (Lugo) el primer centro específico para acoger a menores migrantes Se situará en el edificio residencial Francisco Suárez que Prodeme tiene en el municipio y contará con un total de 80 plazas

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha anunciado que el municipio lucense de Monforte de Lemos acogerá el primer centro específico para menores extranjeros que se abrirá en Galicia. En concreto, estará ubicado en el edificio residencial Francisco Suárez que Prodeme tiene en el municipio y contará con un total de 80 plazas.

Fabiola García, que ha visitado este sábado el centro, ha agradecido la colaboración de la entidad social y ha lamentado que «la imposición» del Gobierno central «obliga a la Xunta a hacer lo que no quería, crear centros específicos para menores extranjeros».

Esto, ha continuado, conllevará a que se modifique el sistema del Ejecutivo autonómico de protección a la infancia. Asimismo, ha denunciado que el traslado de estos menores «no va acompañado» de financiación a pesar de que, según los cálculos de la Xunta, atender a todos los adolescentes «tendrá un coste de hasta 30 millones de euros al año».

«Estas son las primera 80 plazas específicas que la Xunta se ve obligada a crear», ha subrayado la conselleira, al tiempo que ha indicado que el Ejecutivo gallego sigue buscando nuevas localizaciones.

Esta semana la Xunta recibió los primeros seis expedientes de adolescentes que forman parte del grupo de 317 que el Gobierno quiere trasladar a Galicia.

A ellos, ha indicado la Xunta, se deben sumar los 15 menores extranjeros solicitantes de asilo que el Ejecutivo central «debe acoger por orden del TS y que va a trasladar a Galicia».

