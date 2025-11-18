La Xunta abrirá en 2026 un centro de acogida para mujeres con adicciones
Lo anunció la conselleira de Política Social e Igualdade en una comparecencia en el Parlamento a petición propia
Alejandro Gesto
Santiago
La Xunta abrirá en 2026 un centro de acogida en Santiago destinado a mujeres víctimas con problemas de adicción. Lo hará de la mano de una entidad especializada, Proyecto Hombre, para ayudar a sus usuarias «a que recuperen su autonomía personal y que puedan ... salir lo antes posible de ese círculo de violencia».
Así lo anunció en una comparecencia a petición propia en el Parlamento la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García. El objetivo será garantizarles «a todas ellas y a sus hijas y sus hijos un espacio de protección y de recuperación y una atención totalmente especializada».
Este nuevo centro de acogida se sumará a la red de siete casas de acogida que ya está desplegada por diferentes puntos de Galicia y que atiende a 113 mujeres y 65 menores. Según concretó la conselleira, para seguir desarrollando su actividad, estos recursos contarán el año que viene con una inversión de 1,2 millones de euros.
[Noticia en elaboración]
