La Xunta abrirá en 2026 un centro de acogida para mujeres con adicciones

Lo anunció la conselleira de Política Social e Igualdade en una comparecencia en el Parlamento a petición propia

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, comparece a petición propia en el Parlamento
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, comparece a petición propia en el Parlamento

Alejandro Gesto

Santiago

La Xunta abrirá en 2026 un centro de acogida en Santiago destinado a mujeres víctimas con problemas de adicción. Lo hará de la mano de una entidad especializada, Proyecto Hombre, para ayudar a sus usuarias «a que recuperen su autonomía personal y que puedan ... salir lo antes posible de ese círculo de violencia».

