Vista de apelación en el TSXG: Los cuatro condenados por asesinar a Samuel intentan rebajar sus penas

Los cuatro condenados por el crimen de Samuel Luiz, asesinado en una acera de La Coruña en julio de 2021, volverán a ocupar este lunes el banquillo de los acusados. Lo harán como parte de la vista de apelación que se celebrará en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para resolver los recursos presentados por los procesados, en un intento por rebajar las penas de prisión que les impuso la Audiencia provincial de La Coruña tras el juicio con jurado popular celebrado a finales del pasado año. Después de cinco intensas semanas de plenario, en las que se expusieron todas las pruebas que obraban en contra de los acusados, llegó el veredicto y la sentencia. Con Catherine Silva como única absuelta del grupo inculpados, sus compañeros en la noche de los hechos no corrieron igual suerte. Diego Montaña, considerado líder de la banda que atacó a Samuel e iniciador de la pelea, fue condenado a 24 años de prisión por asesinato, con la agravante de discriminación por motivo de orientación sexual. Alejandro Freire, alias Llumba, fue condenado a 20 años y Kaio Amaral Silva a 20 años y medio, por el crimen y por el robo del móvil de Samuel. Por su parte, Alejandro Míguez, el único en libertad, fue condenado a 10 años entre rejas como cómplice de la muerte a golpes del joven auxiliar de enfermería.

La estrategia de las defensas, que después de hacerse público el fallo de la magistrada de la Audiencia presentaron sus correspondientes alegaciones, busca rebajar en lo posibles los años en prisión para sus defendidos. En ninguno de los casos, anotaron fuentes del TSXG, se pretende la nulidad de la sentencia o del juicio. Por tanto, ninguno de los procesados solicita la repetición del juicio.

El más ambicioso en este caso será el letrado de Alejandro Míguez, el acusado cuyo papel en el linchamiento estuvo menos claro a lo largo del plenario. Para Manuel Ferreiro, no quedó probado que Míguez interviniese en la pelea, por lo que propondrá la posibilidad de la pena mínima como cómplice, de 7 años y 6 meses, es decir, una rebaja de dos años y medio. Luis Salgado, defensor de Diego Montaña, al que se le aplicó la agravante de homofobia, reclamará reducir su condena en cuatro años y dejarla en veinte años de encarcelamiento, negando las connotaciones discriminatorias. David Freire, letrado de 'Llumba', solicitó en su recurso ante el TSXG recortar la condena inicial en cinco años, hasta los 15, al recordar que el jurado no vio dolo directo, sino dolo eventual, al sostener que los acusados asumieron la intención de causar la muerte, aunque no estaba en su ánimo. José Ramón Sierra, que representa a Kaio Amaral Silva, planteará una rebaja de tres años y medio, hasta los 17, abrazándose a que el ataque se juzgó como si se tratase de una jauría, y no de manera individual.

Como motivación de sus recursos ante las condenas previstas, de manera general, las defensas de los cuatro procesados niegan que hubiese intención de matar o insisten en que el grado de participación en el crimen atribuido a sus clientes no es el debido. También apuntan algunos —caso de Alejandro Freire— el hecho de que no se tuviesen en cuenta atenuantes alegadas como consumo de alcohol y drogas después de reconocer en su declaración que aquella madrugada había consumido «diez o quince rayas». «Si hubiera estado sobrio —sostuvo— no hubiera agredido a Samuel». Las acusaciones del caso, por su parte, pelearán para que las penas previstas por la Audiencia se mantengan.

Se espera que la vista se desarrolle a lo largo de la mañana y finalice antes del mediodía. En ese momento, a los condenados solo les quedará esperar para conocer cuál será su horizonte vital.

